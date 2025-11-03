Logo

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak laserom zaslijepio pilota

Informer

03.11.2025

Poljska policija istražuje incident u kojem je devetogodišnji dječak laserom zaslijepio pilota trenažnog aviona tokom noćnog leta iznad aerodroma Novi Targ.

Pilot je odmah prijavio događaj, navodeći da je snažni zeleni zrak mogao da izazove privremeno slijepilo i gubitak kontrole nad letjelicom.

Policija je brzo locirala izvor svjetlosti i pronašla dijete, a laser je zaplijenjen. Slučaj je proslijeđen Porodičnom i omladinskom sudu.

Zdravlje

Tamari su ljekari godinama govorili da umišlja "male crve", a onda su otkrili pravu istinu

Iako niko nije povrijeđen, vlasti upozoravaju da ovakva „igra“ može da dovede do avionske katastrofe. Roditeljima je upućen apel da upozore djecu da laseri nisu igračke.

Prema poljskom zakonu, usmjeravanje lasera ka avionu predstavlja krivično djelo za koje prijeti kazna zatvora do osam godina ako se dokaže da je ugrožena bezbjednost leta, piše Informer.

