Filmska prevara u Njemačkoj: Semir digao kredit za firmu, pa pare potrošio na luksuznu svadbu

Semir K. (34), rodom iz Srbije, završio je na sudu u Njemačkoj zbog sumnje da je prevario banku tako što je podigao keš kredit navodno za potrebe svoje firme, a novac je zapravo potrošio na svoju raskošnu svadbu.

Kako prenosi Bild, Semir K. se tereti za krivično djelo prevara, a ovaj državljanin Srbije se u pritvoru nalazi od aprila mjeseca. Suđenje uhapšenom Srbinu počelo je u petak pred 28. Velikim krivičnim većem Regionalnog suda u Frankfurtu (Hesen).

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni je 11. januara 2021. godine, kao generalni direktor kompanije sa sjedištem u Manhajmu, podnio zahtjev u Njemačkoj razvojnoj banci za brzi kredit od 450.000 evra.

Banka je istog dana odobrila, a devet dana kasnije mu je isplaćeno 450.000 evra. Okrivljeni je kao namjenu kredita naveo “opšte investicije”, što se odnosilo na potrebe firme.

"Optuženi je od početka namjeravao da novac koristi za svoje potrebe", rekao je u usudu javni tužilac Konstantin Kohsek, što je bivši preduzetnik poricao u sudnici.

Semir K. je u petak na sudu tvrdio da je zaista uložio novac u svoju kompaniju. Rekao je da je kupio “folksvagen” kombi za 14.200 evra, koji je namjeravao da koristi za prevoz zaposlenih do gradilišta. Sudija je želio da zna koja su to gradilišta i koje je ugovore imala u tom periodu. Semir K. se ničega od ovoga nije mogao sjetiti. Zatim je priznao da je prisvojio između 40.000 i 45.000 evra.

Državljanin Srbije se oženio svojom suprugom Senijom 8. januara 2024. godine. Bila je to raskošna proslava sa plesom i razmjenom poklona. Kasnije se na internetu pojavio šestočasovni snimak vjenčanja. Prema pisanju Bilda, istražitelji su takođe pregledali višesatni snimak luksuznog vjenčanja, prenosi Blic.

Semir K. je na sudu, preko svog advokata, izjavio da vjenčanje nije platio novcem od kredita.

Šta se desilo sa pronevjerenom sumom ostalo je nejasno čak i poslije ročišta održanog u petak. Prema pisanju Bilda, istražitelji pretpostavljaju da Semir K. još uvijek ima novac od kredita.