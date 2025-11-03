Logo

Filmska prevara u Njemačkoj: Semir digao kredit za firmu, pa pare potrošio na luksuznu svadbu

Izvor:

Agencije

03.11.2025

21:37

Komentari:

0
Филмска превара у Њемачкој: Семир дигао кредит за фирму, па паре потрошио на луксузну свадбу
Foto: Unsplash

Semir K. (34), rodom iz Srbije, završio je na sudu u Njemačkoj zbog sumnje da je prevario banku tako što je podigao keš kredit navodno za potrebe svoje firme, a novac je zapravo potrošio na svoju raskošnu svadbu.

Kako prenosi Bild, Semir K. se tereti za krivično djelo prevara, a ovaj državljanin Srbije se u pritvoru nalazi od aprila mjeseca. Suđenje uhapšenom Srbinu počelo je u petak pred 28. Velikim krivičnim većem Regionalnog suda u Frankfurtu (Hesen).

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni je 11. januara 2021. godine, kao generalni direktor kompanije sa sjedištem u Manhajmu, podnio zahtjev u Njemačkoj razvojnoj banci za brzi kredit od 450.000 evra.

Banka je istog dana odobrila, a devet dana kasnije mu je isplaćeno 450.000 evra. Okrivljeni je kao namjenu kredita naveo “opšte investicije”, što se odnosilo na potrebe firme.

"Optuženi je od početka namjeravao da novac koristi za svoje potrebe", rekao je u usudu javni tužilac Konstantin Kohsek, što je bivši preduzetnik poricao u sudnici.

svadba mlada mladenci

Svijet

Koverte na svadbama postaju prošlost? Gosti uplaćuju novac digitalnim putem

Semir K. je u petak na sudu tvrdio da je zaista uložio novac u svoju kompaniju. Rekao je da je kupio “folksvagen” kombi za 14.200 evra, koji je namjeravao da koristi za prevoz zaposlenih do gradilišta. Sudija je želio da zna koja su to gradilišta i koje je ugovore imala u tom periodu. Semir K. se ničega od ovoga nije mogao sjetiti. Zatim je priznao da je prisvojio između 40.000 i 45.000 evra.

Državljanin Srbije se oženio svojom suprugom Senijom 8. januara 2024. godine. Bila je to raskošna proslava sa plesom i razmjenom poklona. Kasnije se na internetu pojavio šestočasovni snimak vjenčanja. Prema pisanju Bilda, istražitelji su takođe pregledali višesatni snimak luksuznog vjenčanja, prenosi Blic.

Semir K. je na sudu, preko svog advokata, izjavio da vjenčanje nije platio novcem od kredita.

Šta se desilo sa pronevjerenom sumom ostalo je nejasno čak i poslije ročišta održanog u petak. Prema pisanju Bilda, istražitelji pretpostavljaju da Semir K. još uvijek ima novac od kredita.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

prevara

kredit

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отишао је примјер поштења: Огласио се Зељковић након смрти Жижовића

Fudbal

Otišao je primjer poštenja: Oglasio se Zeljković nakon smrti Žižovića

1 d

0
Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем

Svijet

Koverte na svadbama postaju prošlost? Gosti uplaćuju novac digitalnim putem

1 d

0
Болница Фоча

Društvo

Doktor za ATV otkrio sve detalje o pojavi tifusa: Studentkinja operisana

1 d

0
Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију

Svijet

Silovatelj umjesto iza rešetaka završio na rehabilitaciju

1 d

0

Više iz rubrike

Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем

Svijet

Koverte na svadbama postaju prošlost? Gosti uplaćuju novac digitalnim putem

1 d

0
Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију

Svijet

Silovatelj umjesto iza rešetaka završio na rehabilitaciju

1 d

0
Хорор на одмору: Директора школе и његовог сина на смрт избо рој

Svijet

Horor na odmoru: Direktora škole i njegovog sina na smrt izbo roj

1 d

0
Исламисти планирали терористички напад у Мичигену

Svijet

Islamisti planirali teroristički napad u Mičigenu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner