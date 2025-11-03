Koverte na svadbama postaju prošlost? Gosti uplaćuju novac digitalnim putem

Jedno vjenčanje u indijskoj Kerali postalo je viralno zbog inovativnog pristupa tradicionalnom darivanju.

Mladin otac je na svojoj košulji nosio QR kod, omogućujući gostima da poklone uplate digitalnim putem, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Umjesto tradicionalnog darivanja gotovine u kovertama, gosti su jednostavno skenirali kod svojim pametnim telefonima i odmah uplaćivali novčane poklone.

Ovaj potez mnogi su opisali kao simbol rastuće kulture digitalnog plaćanja u Indiji.

Mnogi su ga smatrali pametnim i ekološki prihvatljivim, dok su drugi smatrali da izgleda nespretno ili neprikladno.

Bez obzira na podijeljena mišljenja, snimak je prikupio milione pregleda.