Potresno! Objavljen snimak trenutka kada se Žižović srušio

Izvor:
Agencije
03.11.2025
21:09
Komentari:0
Mladen Žižović šef struke fudbalera Radničkog 1923 iz Kragujevca, preminuo je u 44. godini nakon što mu je pozlilo tokom meča sa ekipom Mladosti u Lučanima.
Žižović se sredinom prvog poluvremena srušio pokraj terena.
Hitna pomoć je odmah stigla i odvezla Žižovića u bolnicu, ali nažalost 20-tak minuta kasnije stigla je vest da je mladi trener preminuo.
