Potresno! Objavljen snimak trenutka kada se Žižović srušio

03.11.2025

21:09

Младен Жижовић
Mladen Žižović šef struke fudbalera Radničkog 1923 iz Kragujevca, preminuo je u 44. godini nakon što mu je pozlilo tokom meča sa ekipom Mladosti u Lučanima.

Žižović se sredinom prvog poluvremena srušio pokraj terena.

Hitna pomoć je odmah stigla i odvezla Žižovića u bolnicu, ali nažalost 20-tak minuta kasnije stigla je vest da je mladi trener preminuo.

Mladen Žižović

preminuo

