Bolne riječi iz Borca nakon smrti Žižovića: Teško je priznati

Legendarni trener Mladen Žižović preminuo je nakon što mu je pozlilo na utakmici Mladosti i Radničkog.

Žižoviću je pozlilo u 22. minutu utakmice, a uprkos brzoj intervenciji ljekara nije uspio da izdrži.

Smrt trenera koji je ostavio dubok trag u banjalučkom Borcu izazvala je talas tuge u gradu na Vrbasu.

Sada se oglasio i Velikan iz Platnove i uputio bolne riječi.

"Šefe, Žiža naš. Ne možemo da povjerujemo da si nas napustio. Trese nas tuga zbog užasne vijesti koja nam je stigla u Platanovu 6 i odbijamo da priznamo da više nećemo vidjeti tvoj osmijeh, da te više nećemo čuti kako zbijaš šale na svoj i tuđi račun, da te više nećemo slušati kako pričaš o fudbalu kojem si dao život", istakli su u Banjalučkom klubu i dodali:

"Napustio si nas u svojoj 44. godini, a nama ostaje da pamtimo svaki trenutak koji si proveo na Gradskom stadionu. Prvo kao igrač, a onda i kao trener koji je ostvario najveći evropski uspjeh u našoj istoriji. Pamtićemo da si Borcu i Banjaluci dao najbolje od sebe i da smo zajedno ispisali priče za vječnost".

"Teško je priznati da te više nema. Život je surov i prerano uzima najbolje među nama. Nama ostaje da živiš kroz nas i da prenosimo priču o Mladenu Žižoviću, čovjeku, suprugu, ocu, bratu, sinu, treneru i fudbaleru. Mladene, neka ti je vječna slava, Banjaluka i Borac vječno će da te pamte!", zaključili su u Borcu.