Štrajk radnika vrtića "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini

U 11:30 roditelji 900 mališana izašli sa radnog mjesta po svoju djecu. Neki imaju, neki i ne, gdje da ih ostave da nastave dalje sa poslom. Neki će na slobodne dane ili bolovanje, jer nemaju drugi način.

"Ovo jednostavno u problemu smo velikom zbog ovih dešavanja, mi bi voljeli da se to riješi na neki normalan, miran način. Mi s djecom nemamo kud zbog poslova. Morali smo da izađemo da bi čuvali djecu. Ovako sad problem je i nama i zaposlenima", istakao je otac troje djece Đorđe Kelović.

"Ispada da oni treba da rade besplatno čuvajući djecu. Takođe pored plata i nadoknada koje duguju, velika su dugovanja i prema dobavljačima preko 400 000 KM, za mlijeko, meso i hranu i da svaki treći dan dolaze opomene da će se prestati sa isporukama. Tako da pored toga što očigledno nema ko da čuva našu djecu iako mi sve svoje obaveze izmirujemo, tako da djeca iako idu neće imati šta da jedu", rekao je predsjednik Savjeta roditelja u JU dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina Dražen Nikolić.

Vaspitači nisu imali drugo rješenje. Borba je ovo koja ulazi uskoro u drugu godinu. Zahvaljuju se roditeljima na razumijevanju, nadajući se da će onaj ko treba, razumijevanja imati za to da od jula još datiraju kašnjenja po raznim osnovama.

"Do 11:30 časova roditelji su u obavezi da preuzmu svoju djecu. Zahtjevi radnika su da nam se isplate sva zaostala dugovanja za mjesec jul, avgust i septembar, sve dok se to ne desi, vrtić će biti u ovom štrajku", ističe predsjednik sindikalne organizacije radnika JU dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina Adriana Mirić.

"Nažalost do sada nismo imali sagovornika sa druge strane da dogovorimo na koji način možemo riješiti. Ja još jednom apelujem na roditelje i zahvaljujem im se na razumijevanju i podršci koju pružaju radnicima vrtića, a predstavnicima Gradske uprave da traže rješenja da se ovaj štrajk što prije prekine", izjavio je direktor JU dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" u Bjeljini Slaviša Vujanović.

Minimum radnog procesa pružen je danas u Dječijem vrtiću „Čika Jova Zmaj“. Tako će biti dok se ne isplate sva zaostala dugovanja prema radnicima, koja su nagomilana još od jula mjeseca, jasni su u vrtiću.