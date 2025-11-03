Logo

Maskirani muškarci u crnom spriječili održavanje ''Prosvjetine'' kulturne manifestacije u Splitu

Izvor:

SRNA

03.11.2025

21:04

Komentari: 0

0
Напад Сплит
Foto: SRNA

Grupa muškaraca, njih oko sto, obučeni u crno i većina sa maskama na licu, večeras je opkolila prostor Gradskog kotara Blatine u Splitu u kojem se trebalo održati "Veče pozorišta i folklora" u okviru Dana srpske kulture i tako spriječila održavanje ove manifestacije, javio je dopisnik Srne.

Petorica njih ušla su u prostor u toku generalne probe učesnika, dvadesetak minuta prije početka manifestacije, pitajući ko je organizator da bi potom izašli ispred prostora i jednom od organizatora rekli da svi moraju izaći, da priredba ne može biti održana jer oni "štite sjećanje na branitelje".

Nakon toga predsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" Marko Veselinović je učesnike obavijestio da se planirano kulturno veče otkazuje, te ih je zamolio da mirno napuste salu, što su i učinili.

"Napustite prostor! Molim bez incidenata! Pustite ih da izađu! Ni slučajno da niko nikog nije taka", riječi su koje su se čule iz grupe okupljenih muškaraca ispred ulaza u salu Gorskog kotara Baltine u Splitu.

Do fizičkog obračuna nije došlo, ali su pojedini iz grupe okupljenih maskiranih muškaraca učesnicima manifestacije uputili psovke, vrijeđajući ih na nacionalnoj osnovi.

Nakon odlaska iz sale onih koji su trebali nastupiti na manifestaciji, okupljeni muškarci su sami sebi pobjedonosno aplaudirali skandirajući "Za dom spremni" i podižući desne ruke uvis.

Srna saznaje da je o svemu obaviještena policija, ali se niko od policajaca tokom trajanja incidenta nije pojavio na licu mjesta.

Večeras je u Splitu u sali Gorskog kotara Blatine u 19.00 časova trebalo biti održano kulturno veče posvećeno pozorištu i folkloru, u okviru Dana srpske kulture u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta".

Bilo je predviđeno da nastupaju "Prosvjetin" ženski pjevački hor i Dramska sekcija, violinistkinja Zorana Barišić i članovi foklornog ansambla "Veliko kolo" iz Novog Sada.

Hrvatska

Split

Komentari (0)
