Logo

Otkriveno kako je tifus dospio u Republiku Srpsku

Autor:

Stevan Lulić

03.11.2025

20:40

Komentari:

0
Откривено како је тифус доспио у Републику Српску
Foto: ATV

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske oglasio se nakon što je potvrđen slučaj tifusa u Foči.

Podsjećamo, kod studentkinje iz Indije otkrivena je ova bolest i ona je stavljena u izolaciju.

Лијечење / Илустративна фотографија

Zdravlje

Šta je tifus - bolest otkrivena kod studentkinje u Srpskoj?

Iz Instituta su naveli da su u saradnji sa Domom zdravlja, bolnicom u Foči kao i Medicnskim fakultetom u Foči preduzeli sve neophodne mjere na zbrinjavanju studetkinje te sprečavanju širenja dalje zaraze.

"Radi se o importovanom slučaju jer je studentkinja prebolovala tifus prije nekoliko godina, vratila se u Foču na nastavu prije mjesec dana sa već prisutnim simptomima. Nakon javljanja u zdravstvenu ustanovu utvrđeno je prisustvo uzročnika trbušnog tifusa (Salmonella enterica serovar Typhi)", naveli su iz ove zdravstvene institucije.

Naglasili su da su Dom zdravlja i Regionalni centar Instituta u Foči obavili anketiranje i epidemiološko posmatranje svih koji su bili u kontaktu sa studentkinjom i trenutno su svi dobrog zdravstvenog stanja kao i sama studentkinja.

64c35b297bfca laboratorija

Društvo

Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

"Takođe, napominjemo da su date i provedene sve mjere zaustavljanja širenja oboljenja bakterije u zajednici. Institut će nastaviti da prati situaciju u Foči u saradnji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama", zaključuju u Institutu.

Podijeli:

Tagovi:

Tifus

Foča

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се Суперлига послије смрти Жижовића

Fudbal

Oglasila se Superliga poslije smrti Žižovića

3 d

0
Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Fudbal

Bolne riječi iz Borca nakon smrti Žižovića: Teško je priznati

3 d

2
Младост-Раднички

Fudbal

Bolan snimak: Ovo je trenutak kada su igrači saznali za smrt Žižovića

3 d

0
Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Fudbal

Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

3 d

1

Više iz rubrike

Снијег на Јахорини

Društvo

Veju pahulje: U BiH ponovo pao snijeg

3 d

0
Упаљен аларм: У Српској откривен тифус

Društvo

Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

3 d

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

3 d

0
МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

Društvo

MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

27

Sijartu i Boliju dodijeljeni počasni doktorati

13

26

Jak zemljotres pogodio Kaliforniju

13

22

Nisu samo gadne – bubašvabe u domovima potajno truju vazduh endotoksinima

13

17

Britanka osuđena na smrt u Indoneziji se vraća kući

13

16

Dodik: Iduće godine povećanje studentskih stipendija za 50 odsto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner