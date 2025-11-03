Otkriveno kako je tifus dospio u Republiku Srpsku

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske oglasio se nakon što je potvrđen slučaj tifusa u Foči.

Podsjećamo, kod studentkinje iz Indije otkrivena je ova bolest i ona je stavljena u izolaciju.

Iz Instituta su naveli da su u saradnji sa Domom zdravlja, bolnicom u Foči kao i Medicnskim fakultetom u Foči preduzeli sve neophodne mjere na zbrinjavanju studetkinje te sprečavanju širenja dalje zaraze.

"Radi se o importovanom slučaju jer je studentkinja prebolovala tifus prije nekoliko godina, vratila se u Foču na nastavu prije mjesec dana sa već prisutnim simptomima. Nakon javljanja u zdravstvenu ustanovu utvrđeno je prisustvo uzročnika trbušnog tifusa (Salmonella enterica serovar Typhi)", naveli su iz ove zdravstvene institucije.

Naglasili su da su Dom zdravlja i Regionalni centar Instituta u Foči obavili anketiranje i epidemiološko posmatranje svih koji su bili u kontaktu sa studentkinjom i trenutno su svi dobrog zdravstvenog stanja kao i sama studentkinja.

"Takođe, napominjemo da su date i provedene sve mjere zaustavljanja širenja oboljenja bakterije u zajednici. Institut će nastaviti da prati situaciju u Foči u saradnji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama", zaključuju u Institutu.