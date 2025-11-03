Logo

Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

Autor:

Stevan Lulić

03.11.2025

18:52

Komentari:

0
Упаљен аларм: У Српској откривен тифус

Alarmantno stanje je u Foči nakon što je kod jedne studentkinje otkriven tifus.

Kako je nezvanično potvrđeno za ATV, tifus je otkriven kod studentkinje iz Indije, koja pohađa studije na Medicinskom fakultetu.

Kako saznajemo, studentkinja je stavljena u izolaciju nakon što joj je potvrđena bolest, a preduzete su mjere kako bi se spriječilo širenje.

Medicinsko osoblje Bolnice Foča odmah je počelo da koristi zaštitne maske i druge mjere prevencije, baš kao i ostali koji ulaze u bolnicu.

Новац

Ekonomija

Jedan od najbogatijih ljudi u BiH otkrio tajnu uspjeha

Iako za sada nije potvrđena bolest ni kod jednog od kontakata zaražene Indijke, mjere opreza su podignute na viši nivo.

Podijeli:

Tagovi:

Bolest

Foča

Tifus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Zanimljivosti

Kako pravilno okaditi kuću: Evo koja je simbolika ove hrišćanske tradicije

1 d

0
Почиње градња још једног брзог пута

Ekonomija

Počinje gradnja još jednog brzog puta

1 d

0
Avion

Svijet

Dječak uperio laser prema avionu, pilot hitno reagovao

1 d

0
Није само Јапан: Америчке нуклеарне бомбе су пале на још три државе

Svijet

Nije samo Japan: Američke nuklearne bombe su pale na još tri države

1 d

0

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Društvo

Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

1 d

0
МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

Društvo

MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

1 d

0
УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Društvo

UKC: Trudnice će ipak morati da plaćaju prenatalno testiranje

1 d

0
Састанак Ђокића са представницима Електропривреде Српске, РиТЕ Угљевик и Гас Реса

Društvo

Sastanak Đokića sa predstavnicima Elektroprivrede Srpske, RiTE Ugljevik i Gas Resa

1 d

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner