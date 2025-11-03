Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

Alarmantno stanje je u Foči nakon što je kod jedne studentkinje otkriven tifus.

Kako je nezvanično potvrđeno za ATV, tifus je otkriven kod studentkinje iz Indije, koja pohađa studije na Medicinskom fakultetu.

Kako saznajemo, studentkinja je stavljena u izolaciju nakon što joj je potvrđena bolest, a preduzete su mjere kako bi se spriječilo širenje.

Medicinsko osoblje Bolnice Foča odmah je počelo da koristi zaštitne maske i druge mjere prevencije, baš kao i ostali koji ulaze u bolnicu.

Iako za sada nije potvrđena bolest ni kod jednog od kontakata zaražene Indijke, mjere opreza su podignute na viši nivo.