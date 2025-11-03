Logo

Sastanak Đokića sa predstavnicima Elektroprivrede Srpske, RiTE Ugljevik i Gas Resa

03.11.2025

13:57

U Banjaluci se održava sastanak ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića sa predstavnicima Elektroprivrede Republike Srpske, RiTE Ugljevik i Gas Resa.

Prethodno je održan sastanak rukovodstva Elektroprivrede Srpske i RiTE Ugljevik.

I predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće sastanke povodom problema u Termoelektrani Ugljevik.

