Sastanak Đokića sa predstavnicima Elektroprivrede Srpske, RiTE Ugljevik i Gas Resa

03.11.2025
13:57
U Banjaluci se održava sastanak ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića sa predstavnicima Elektroprivrede Republike Srpske, RiTE Ugljevik i Gas Resa.
Prethodno je održan sastanak rukovodstva Elektroprivrede Srpske i RiTE Ugljevik.
U Banjaluci sastanak rukovodstva Elektroprivrede Srpske i RiTE Ugljevik
I predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće sastanke povodom problema u Termoelektrani Ugljevik.
Radnici RiTE Ugljevik traže smjenu Đokića i kompletne uprave
