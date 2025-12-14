Haos na koncertu Lejdi Gage: Plesač pao sa bine usred nastupa

Tokom koncerta pjevačice Lejdi Gage u Sidneju jedan od njenih plesača pao je sa bine pred hiljadama fanova. Popularna pjevačica Lejdi Gaga je koncert prekinula u sekundi čim je shvatila da se njen plesač okliznuo sa bine zbog jake kiše koja je padala.

Stanite, stanite! Upravo smo imali nezgodu na bini! - vikala je pjevačica u mikrofon, vidno zabrinuta.

Iako je scena bila dramatična, pauza je trajala svega pet minuta. Publika je sve vrijeme bodrila Gagu, dok su ostali plesači ostali mirno na sceni čekajući znak da je bezbjedno da se nastavi nastup.

Turneja "The Mayhem Bal" organizovana je povodom promocije njenog osmog studijskog albuma "Majhem", objavljenog u martu ove godine.

Lady Gaga had to interrupt the last show in Sydney because her dancer Michael slipped and fell off the stage due to the rain. She is currently taking a short break to allow her dance crew to find shoes with better grip. The show should resume soon. pic.twitter.com/HWpUlYDMDf — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) December 13, 2025

Album predstavlja veliki povratak Lejdi Gage na svjetske arene nakon nekoliko godina pauze.

Turneja je započela 16. jula 2025. u Las Vegasu, a obuhvata Severnu Ameriku, Evropu, Australiju i Aziju, sa planiranih 87 koncerata širom svijeta.

Do sada je zabilježena poseć

nost od više od 746.000 ljudi i prihod od gotovo 169 miliona dolara za 51 koncert.

Uprkos incidentu, koncert u Sidneju nastavljen je uz gromoglasnu podršku publike, a Lejdi Gaga je još jednom pokazala profesionalizam i brigu za svoju ekipu, potvrdivši zašto važi za jednu od najvećih pop zvijezda današnjice.