Veju pahulje: U BiH ponovo pao snijeg

Hladni front koji se danas, 3. novembra, sa sjeverozapada brzo premjestio preko Bosne i Hercegovine, donio je značajnu promjenu vremena u zemlji - pad temperature, a na planinama i snijeg.

Naime, na Jahorini je u ponedjeljak, 3. novembra, oko 19 sati pao snijeg.

Kako se vidi na fotografijama sa veb kamera, snijeg je zabijelio na ovoj planini.

Prilikom nailaska hladnog fronta u većini mjesta nakratko je zaduvao umjeren do jak sjeverac.