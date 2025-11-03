Logo

Veju pahulje: U BiH ponovo pao snijeg

Izvor:

ATV

03.11.2025

20:20

Komentari:

0
Снијег на Јахорини
Foto: Screenshot

Hladni front koji se danas, 3. novembra, sa sjeverozapada brzo premjestio preko Bosne i Hercegovine, donio je značajnu promjenu vremena u zemlji - pad temperature, a na planinama i snijeg.

Naime, na Jahorini je u ponedjeljak, 3. novembra, oko 19 sati pao snijeg.

Kako se vidi na fotografijama sa veb kamera, snijeg je zabijelio na ovoj planini.

Prilikom nailaska hladnog fronta u većini mjesta nakratko je zaduvao umjeren do jak sjeverac.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Jahorina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Младост-Раднички

Fudbal

Bolan snimak: Ovo je trenutak kada su igrači saznali za smrt Žižovića

1 d

0
Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Fudbal

Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

1 d

1
Младен Жижовић

Fudbal

Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović

1 d

2
Жалио се на бол у стомаку, па завршио на операционом столу: Љекари у организму пронашли јегуљу

Svijet

Žalio se na bol u stomaku, pa završio na operacionom stolu: Ljekari u organizmu pronašli jegulju

1 d

0

Više iz rubrike

Упаљен аларм: У Српској откривен тифус

Društvo

Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

1 d

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

1 d

0
МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

Društvo

MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

1 d

0
УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Društvo

UKC: Trudnice će ipak morati da plaćaju prenatalno testiranje

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner