Veju pahulje: U BiH ponovo pao snijeg

03.11.2025
Hladni front koji se danas, 3. novembra, sa sjeverozapada brzo premjestio preko Bosne i Hercegovine, donio je značajnu promjenu vremena u zemlji - pad temperature, a na planinama i snijeg.
Naime, na Jahorini je u ponedjeljak, 3. novembra, oko 19 sati pao snijeg.
Kako se vidi na fotografijama sa veb kamera, snijeg je zabijelio na ovoj planini.
Prilikom nailaska hladnog fronta u većini mjesta nakratko je zaduvao umjeren do jak sjeverac.
