Žalio se na bol u stomaku, pa završio na operacionom stolu: Ljekari u organizmu pronašli jegulju

Izvor:

Kurir

03.11.2025

20:04

Komentari:

0
Foto: Pexels

Iz Vijetnama stiže šokantan medicinski slučaj koji se dogodio u Hanoju, gdje su ljekari uspjeli da spasu život 31-godišnjem muškarcu koji je primljen u bolnicu sa jakim bolovima u stomaku.

Pacijent, čiji identitet nije otkriven, bio je u teškom stanju i u velikoj agoniji, pa je ljekarima priznao da je u svoje tijelo ubacio živu jegulju – kroz analni otvor. Iako su u početku bili skeptični prema njegovom objašnjenju, rendgenski i ultrazvučni pregledi potvrdili su da se u njegovom tijelu zaista nalazi riba.

Utrka s vremenom u operacionoj sali

Tim specijalista za endoskopiju brzo je formiran, a pacijent je odmah uspavan i podvrgnut hitnoj operaciji, prenosi Odditi Central. Tokom zahvata, ljekari su pronašli jegulju koja je pokušavala da probije zid rektuma i uđe u trbušnu duplju, što je moglo imati fatalne posljedice.

Životinja je bila duga oko 65 centimetara, a ljekare je dodatno iznenadilo kada su pored nje pronašli i — cijeli limun.

Objašnjenje ljekara

„Jegulje mogu dugo da prežive u anaerobnim uslovima i imaju snažan ugriz“, rekao je novinarima Le Nhat Huji, zamjenik direktora Centra za hirurgiju u Hanoju.

Pacijent je nakon uspješne operacije zadržan u bolnici radi praćenja oporavka. Iako nije želio da objasni motive, ljekari pretpostavljaju da je sve povezano sa nekom vrstom rizične “seksualne igre”.

Neobičan slučaj koji je šokirao i medicinare

Ovaj incident izazvao je veliko interesovanje javnosti u Vijetnamu, ali i van granica zemlje. Stručnjaci su iskoristili priliku da još jednom upozore na opasnosti eksperimentisanja sa tijelom i unošenja stranih predmeta, jer ovakvi slučajevi mogu dovesti do teških infekcija, unutrašnjih povreda, pa i smrti.

Operacija

jegulja

Komentari (0)
