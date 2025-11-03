Žalio se na bol u stomaku, pa završio na operacionom stolu: Ljekari u organizmu pronašli jegulju

Izvor:
Kurir
03.11.2025
20:04
Komentari:0
Iz Vijetnama stiže šokantan medicinski slučaj koji se dogodio u Hanoju, gdje su ljekari uspjeli da spasu život 31-godišnjem muškarcu koji je primljen u bolnicu sa jakim bolovima u stomaku.
Pacijent, čiji identitet nije otkriven, bio je u teškom stanju i u velikoj agoniji, pa je ljekarima priznao da je u svoje tijelo ubacio živu jegulju – kroz analni otvor. Iako su u početku bili skeptični prema njegovom objašnjenju, rendgenski i ultrazvučni pregledi potvrdili su da se u njegovom tijelu zaista nalazi riba.
Savjeti
Jeftino sredstvo koje svi imamo u kući briše svaku fleku sa odjeće
Tim specijalista za endoskopiju brzo je formiran, a pacijent je odmah uspavan i podvrgnut hitnoj operaciji, prenosi Odditi Central. Tokom zahvata, ljekari su pronašli jegulju koja je pokušavala da probije zid rektuma i uđe u trbušnu duplju, što je moglo imati fatalne posljedice.
Životinja je bila duga oko 65 centimetara, a ljekare je dodatno iznenadilo kada su pored nje pronašli i — cijeli limun.
„Jegulje mogu dugo da prežive u anaerobnim uslovima i imaju snažan ugriz“, rekao je novinarima Le Nhat Huji, zamjenik direktora Centra za hirurgiju u Hanoju.
Fudbal
Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović
Pacijent je nakon uspješne operacije zadržan u bolnici radi praćenja oporavka. Iako nije želio da objasni motive, ljekari pretpostavljaju da je sve povezano sa nekom vrstom rizične “seksualne igre”.
Ovaj incident izazvao je veliko interesovanje javnosti u Vijetnamu, ali i van granica zemlje. Stručnjaci su iskoristili priliku da još jednom upozore na opasnosti eksperimentisanja sa tijelom i unošenja stranih predmeta, jer ovakvi slučajevi mogu dovesti do teških infekcija, unutrašnjih povreda, pa i smrti.
World News— Sofia Patel (@sofia_patel11) August 2, 2024
Live 2-foot eel chews through man’s intestines after he put it up his anus#Newsnight #WorldNews #Eel #animalscan #bizarrenews #AnimalWell
This is no way to do your own colonoscopy.
Vietnamese doctors removed a live 2-foot-long eel from a man’s abdomen — that had… pic.twitter.com/GSNSkTr7Ki