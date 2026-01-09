Ukrajinski pilot F-16: Taktike NATO ne djeluju protiv ruskih lovaca

Piloti ukrajinskih vazdušnih snaga koji upravljaju borbenim avionima F-16 morali su izmijeniti taktike vazdušne borbe koje su naučili od NATO instruktora, jer su se pokazale neprikladnim za borbe u blizini prve ratne linije.

Prilagođavanje je bilo neophodno zbog guste mreže ruske protivvazdušne odbrane i stalne prijetnje neprijateljskih lovaca, piše Defence Blog.

U video snimku koji su objavile Vazdušne snage, jedan od ukrajinskih pilota F-16 objasnio je da su se metode naučene tokom obuke s partnerima temeljile na iskustvima iz prošlih sukoba zapadnih vazdušnih snaga i nisu u potpunosti uzele u obzir specifične prijetnje u Ukrajini, prenosi Indeks.

"Kada smo se vratili kući s obuke, suočili smo se sa stvarnošću: taktike kojima su nas učili u inostranstvu ne odgovaraju u potpunosti ratu koji vodimo", rekao je pilot.

Prema njegovim riječima, ukrajinske posade F-16, od kojih su mnogi iskusni avijatičari, morale su samostalno razviti nova pravila djelovanja usmjerena na presretanje krstarećih projektila, napade na dronove i preživljavanje u borbenim operacijama blizu linije dodira.

"Morali smo sjesti i promisliti kako ćemo djelovati - kako ćemo uništavati krstareće rakete, napadati dronove i boriti se s neprijateljem blizu prve linije", dodao je.

Let u opasnoj zoni

Pilot je istakao kako je ratište zasićeno ruskim raketnim sistemima zemlja-vazduh i borbenim avionima, što vazdušne operacije čini izuzetno opasnim. Kao glavne vazdušne prijetnje identifikovao je ruske lovce Su-35, Su-57 i MiG-31.

"Gotovo svaki let prema liniji dodira uključuje lansiranje neprijateljskih projektila na naše avione, najčešće raketa vazduh-vazduh", kazao je.

Zbog toga što ruski lovci mogu ostati u vazdušnim patrolama na većim visinama čekajući ukrajinske udarne grupe, ukrajinski piloti prisiljeni su letjeti niže kako bi smanjili izloženost prijetnjama iz vazduha i sa zemlje.

"Nažalost, nemamo mogućnost ostati na položaju na velikoj visini. Zato moramo letjeti niže kako bismo smanjili prijetnju od raketnih sistema zemlja-vazduh", pojasnio je pilot.

Nove taktike za preživljavanje

Kako bi preživjele u takvom okruženju, ukrajinske posade F-16 oslanjaju se na taktike manevrisanja na malim visinama, koristeći konfiguraciju terena za ometanje neprijateljskog radarskog praćenja i performansi tragača projektila. Let blizu tla povećava pozadinsku buku i ograničava radarsku vidljivost, što ruskim senzorima otežava zadržavanje cilja na nišanu.

Pilot je takođe opisao eskortne misije u kojima se avioni F-16 namjerno izlažu neprijateljskim lovcima kako bi ih naveli na lansiranje projektila i iscrpili rusku municiju, omogućavajući time udarnim avionima s precizno navođenim bombama da dovrše svoje misije. U jednom takvom slučaju, ukrajinski piloti u formaciji od tri aviona prisilili su ruske lovce da ispale projektile iz različitih smjerova, što je omogućilo udarnom avionu da pogodi cilj i sigurno se vrati.

Rezultati na ratištu

Prema izvještaju, do novembra 2025. godine ukrajinski lovci F-16 presreli su više od 1.300 ruskih projektila i dronova otkako su ušli u službu. U jednom potvrđenom slučaju, ukrajinski F-16 oborio je šest ruskih krstarećih projektila tokom jednog borbenog leta, od čega dva koristeći top aviona.

Osim misija protivvazdušne odbrane, ukrajinski F-16 proveli su i opsežne udarne operacije. Do novembra su avioni uništili više od 300 kopnenih ciljeva, uključujući ruska vojna vozila, komandna mjesta, centre za upravljanje bespilotnim letjelicama, skladišta municije i logističke objekte.