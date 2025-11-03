Oglasila se Superliga poslije smrti Žižovića

Izvor:
B92
03.11.2025
20:33
Komentari:0
Fudbalska Superliga Srbije oglasila se nakon smrti Mladena Žižovića, trenera Radničkog iz Kragujevca.
Žižoviću (44) pozlilo je tokom večerašnje utakmice protiv Mladosti u Lučanima, a malo kasnije je objavljeno da je preminuo u bolnici.
"Sa velikom tugom obavještavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene", napisali su iz Superlige Srbije, piše B92.
Hronika
Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato
Žižović se srušio pored terena sredinom prvog poluvremena, kada je utakmica momentalno prekinuta.
Igrači su panično dozivali pomoć, a kola hitne pomoći su ubrzo stigla.
Stavili su ga na nosila i odvezli u bolnicu, dok su gledaoci aplaudirali u znak podrške 44-godišnjem stručnjaku.
Sa velikom tugom obaveštavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene. pic.twitter.com/unq1dkhSXA— Mozzart Bet Super liga Srbije (@SuperLigaSrbija) November 3, 2025
Hronika
1 d0
Fudbal
1 d2
Banja Luka
1 d0
Svijet
1 d0
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu