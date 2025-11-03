Oglasila se Superliga poslije smrti Žižovića

Fudbalska Superliga Srbije oglasila se nakon smrti Mladena Žižovića, trenera Radničkog iz Kragujevca.

Žižoviću (44) pozlilo je tokom večerašnje utakmice protiv Mladosti u Lučanima, a malo kasnije je objavljeno da je preminuo u bolnici.

"Sa velikom tugom obavještavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene", napisali su iz Superlige Srbije, piše B92.

Žižović se srušio pored terena sredinom prvog poluvremena, kada je utakmica momentalno prekinuta.

Igrači su panično dozivali pomoć, a kola hitne pomoći su ubrzo stigla.

Stavili su ga na nosila i odvezli u bolnicu, dok su gledaoci aplaudirali u znak podrške 44-godišnjem stručnjaku.