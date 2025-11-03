Logo

Oglasila se Superliga poslije smrti Žižovića

Izvor:

B92

03.11.2025

20:33

Komentari:

0
Огласила се Суперлига послије смрти Жижовића
Foto: Printscreen/X/Mozzart Bet Super liga Srbije

Fudbalska Superliga Srbije oglasila se nakon smrti Mladena Žižovića, trenera Radničkog iz Kragujevca.

Žižoviću (44) pozlilo je tokom večerašnje utakmice protiv Mladosti u Lučanima, a malo kasnije je objavljeno da je preminuo u bolnici.

"Sa velikom tugom obavještavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene", napisali su iz Superlige Srbije, piše B92.

Policija Srbija

Hronika

Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato

Žižović se srušio pored terena sredinom prvog poluvremena, kada je utakmica momentalno prekinuta.

Igrači su panično dozivali pomoć, a kola hitne pomoći su ubrzo stigla.

Stavili su ga na nosila i odvezli u bolnicu, dok su gledaoci aplaudirali u znak podrške 44-godišnjem stručnjaku.

Podijeli:

Tag:

Mladen Žižović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато

Hronika

Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato

1 d

0
Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Fudbal

Bolne riječi iz Borca nakon smrti Žižovića: Teško je priznati

1 d

2
Више бањалучких улица сутра без струје

Banja Luka

Više banjalučkih ulica sutra bez struje

1 d

0
Историјски закон пред усвајањем: Мајчинство би могло да се призна као запослење

Svijet

Istorijski zakon pred usvajanjem: Majčinstvo bi moglo da se prizna kao zaposlenje

1 d

0

Više iz rubrike

Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Fudbal

Bolne riječi iz Borca nakon smrti Žižovića: Teško je priznati

1 d

2
Младост-Раднички

Fudbal

Bolan snimak: Ovo je trenutak kada su igrači saznali za smrt Žižovića

1 d

0
Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Fudbal

Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

1 d

1
Младен Жижовић

Fudbal

Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović

1 d

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner