Više banjalučkih ulica sutra bez struje

Bez struje sutra će u Banjaluci biti više dijelova ulica, te dio jednog naselja.

Tako će od devet do 11 časova bez struje biti dijelovi ulica Karađorđeva br. 193 i Užička.

"Od 11.30 do 13.30 časova bez električne energije će biti dijelovi ulica dr Jovana Raškovića i Koste Majkića, a od devet do 11 časova dijelovi ulica Dušana i Vlade Kopanje, Jove Kremenovića, Kosovska br. 33 i Srpskih rudara, te dio naselja Pavlovac", istakli su iz "Elektroprivrede".

Kako su saopštili, od 11.30 do 13.30 časova struje neće imati dijelovi ulica Bolanog Dojčina br. 18 i 20, Trla i Žarka Zgonjanina.

"Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Trla i Žarka Zgonjanina", ističu oni.