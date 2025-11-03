Više banjalučkih ulica sutra bez struje

Izvor:
ATV
03.11.2025
20:26
Komentari:0
Bez struje sutra će u Banjaluci biti više dijelova ulica, te dio jednog naselja.
Tako će od devet do 11 časova bez struje biti dijelovi ulica Karađorđeva br. 193 i Užička.
"Od 11.30 do 13.30 časova bez električne energije će biti dijelovi ulica dr Jovana Raškovića i Koste Majkića, a od devet do 11 časova dijelovi ulica Dušana i Vlade Kopanje, Jove Kremenovića, Kosovska br. 33 i Srpskih rudara, te dio naselja Pavlovac", istakli su iz "Elektroprivrede".
Svijet
Istorijski zakon pred usvajanjem: Majčinstvo bi moglo da se prizna kao zaposlenje
Kako su saopštili, od 11.30 do 13.30 časova struje neće imati dijelovi ulica Bolanog Dojčina br. 18 i 20, Trla i Žarka Zgonjanina.
"Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Trla i Žarka Zgonjanina", ističu oni.
Svijet
1 d0
Društvo
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Fudbal
1 d0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
2 d1
Banja Luka
2 d0
Banja Luka
2 d1
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu