U srijedu će nebo obasjati super Mjesec: Izađite vani i uradite ovo

U srijedu, 5. novembra 2025. nebo će obasjati Dabrov super Mjesec, veći i svjetliji nego inače, jer će tada Mjesec biti najbliži Zemlji.

Te večeri Supermjesec će osvijetliti krajolik zlatnom svjetlošću i podsjetiti nas na prirodne cikluse i smjenu godišnjih doba.

Nekada su američka domorodačka plemena ovaj Mjesec nazivali „Luna dabra“. Naime, to je bio period kada su dabrovi marljivo pripremali svoje brloge za zimu – simbol spremnosti, istrajnosti i sklada sa ritmovima prirode.

Zašto je ovo Supermjesec?

Kada Mjesec dosegne najbližu tačku Zemlji (perigej), čini se do 14 posto veći i do 30 posto svjetliji nego inače.

Pogledajte ka istoku odmah nakon zalaska Sunca – Mjesec će biti ogroman i sijati u toplim tonovima. Najbolji pogled biće s tamnog mjesta, daleko od svjetala gradova. Ako nebo bude vedro, odraz Mjeseca na rijekama i jezerima stvoriće gotovo filmski prizor.

Magična svjetlost

Dabrov Supermjesec je posljednji ove jeseni i znak da se sjeverna hemisfera polako priprema za duže zimske noći. Zato, 5. novembra izađite vani, podignite pogled ka nebu i dopustite zlatnoj svjetlosti dabrovog Mjeseca da vas podsjeti koliko smo povezani s ritmom svemira.

Upravo zbog toga je ovaj Supermjesec tako čaroban. Njegova svjetlost nas podsjeća da priroda slijedi svoje cikluse, a mi smo dio nje. Čak i ako je zima pred vratima, može nas inspirisati da najduže noći provedemo uz malo magične svjetlosti i pozitivne energije.