Logo

U srijedu će nebo obasjati super Mjesec: Izađite vani i uradite ovo

03.11.2025

20:14

Komentari:

0
Пун Мјесец
Foto: Frank Cone/Pexels

U srijedu, 5. novembra 2025. nebo će obasjati Dabrov super Mjesec, veći i svjetliji nego inače, jer će tada Mjesec biti najbliži Zemlji.

Te večeri Supermjesec će osvijetliti krajolik zlatnom svjetlošću i podsjetiti nas na prirodne cikluse i smjenu godišnjih doba.

zatvor robija

Svijet

Francuska razmatra ponovno otvaranje zatvora Klervo

Nekada su američka domorodačka plemena ovaj Mjesec nazivali „Luna dabra“. Naime, to je bio period kada su dabrovi marljivo pripremali svoje brloge za zimu – simbol spremnosti, istrajnosti i sklada sa ritmovima prirode.

Zašto je ovo Supermjesec?

Kada Mjesec dosegne najbližu tačku Zemlji (perigej), čini se do 14 posto veći i do 30 posto svjetliji nego inače.

Pogledajte ka istoku odmah nakon zalaska Sunca – Mjesec će biti ogroman i sijati u toplim tonovima. Najbolji pogled biće s tamnog mjesta, daleko od svjetala gradova. Ako nebo bude vedro, odraz Mjeseca na rijekama i jezerima stvoriće gotovo filmski prizor.

67b8ce88ca83b mladen zizovic

Fudbal

Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

Magična svjetlost

Dabrov Supermjesec je posljednji ove jeseni i znak da se sjeverna hemisfera polako priprema za duže zimske noći. Zato, 5. novembra izađite vani, podignite pogled ka nebu i dopustite zlatnoj svjetlosti dabrovog Mjeseca da vas podsjeti koliko smo povezani s ritmom svemira.

Upravo zbog toga je ovaj Supermjesec tako čaroban. Njegova svjetlost nas podsjeća da priroda slijedi svoje cikluse, a mi smo dio nje. Čak i ako je zima pred vratima, može nas inspirisati da najduže noći provedemo uz malo magične svjetlosti i pozitivne energije.

Podijeli:

Tag:

Mjesec

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

BiH

Nestašica lijekova u BiH, više od 40 trajno povučeno

1 d

0
Жалио се на бол у стомаку, па завршио на операционом столу: Љекари у организму пронашли јегуљу

Svijet

Žalio se na bol u stomaku, pa završio na operacionom stolu: Ljekari u organizmu pronašli jegulju

1 d

0
Јефтино средство које сви имамо у кући брише сваку флеку са одјеће

Savjeti

Jeftino sredstvo koje svi imamo u kući briše svaku fleku sa odjeće

1 d

0
Младен Жижовић

Fudbal

Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović

1 d

2

Više iz rubrike

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Zanimljivosti

Kako pravilno okaditi kuću: Evo koja je simbolika ove hrišćanske tradicije

1 d

0
Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

Zanimljivosti

Prvi put se poljubili na vjenčanju: Mladenci su godinama čekali taj trenutak, a ovo je razlog

1 d

0
Svađa partneri

Zanimljivosti

Ovo su dva najokrutnija horoskopska znaka

1 d

0
Учитељица покренула буру

Zanimljivosti

Učiteljica snimkom pokrenula buru: Da li je OK da u ovome idem u školu?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner