Jeftino sredstvo koje svi imamo u kući briše svaku fleku sa odjeće

Izvor:

Krstarica

03.11.2025

19:54

Јефтино средство које сви имамо у кући брише сваку флеку са одјеће
Foto: Pexels

Mrlje od deterdženta mogu da pokvare i najčistiju odjeću – ali postoji jednostavno rješenje. Ako si primjetila bijele tragove, voštanu teksturu ili plavičaste fleke nakon pranja, nisi jedina. Preopterećena mašina i nepravilno rastvoren deterdžent često ostavljaju mrlje koje djeluju kao da su tu zauvijek.

Srećom, postoji provjeren način da se mrlje od deterdženta uklone bez oštećenja tkanine – brzo, lako i bez skupih preparata. U nastavku saznaj kako da vratiš svježinu svojoj odjeći i spriječiš da se problem ponovi.

Ponekad deterdžent može da ostavi tragove na odjeći, a stručnjaci za čišćenje otkrili su kako da ih uklonite. Ako preopteretite mašinu i deterdžent se neće lijepo u vodi. Umjesto toga, može završiti na odjeći, u obliku bijelih ili plavih mrlja, voštanog traga ili krute teksture.

Možda ste mislili da ih je nemoguće ukloniti, ali stručnjaci za čišćenje iz rekli su za The Sun da ih možete očistiti – alkoholnim sirćetom.

Stručnjaci su objasnili: “Mrlje od deterdženta za veš mogu da se pojavite ako deterdžent nije pravilno ispran. Srećom, prilično je lako ukloniti ove vrste mrlja. Da biste uklonili mrlje, pomiješajte jednu šoljicu sirćeta s četvrtinom šolje vode u sudoperu. Stavite zaprljani odjevni predmet u otopinu i utrljajte tkaninu samu o sebe kako biste očistili deterdžent.”

Pustite da se odjeća odstoji sat vremena i stavite je u mašinu samu ili s nekoliko odjevnih predmeta. Ključno je da ne preopteretite veš mašinu kako bi deterdžent mogao da izađe iz tkanine.

