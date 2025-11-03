Draško Stanivuković sa saradnicima opstruiše radove na Gradskom stadionu

Izvor:
03.11.2025
Minulih dana trčao je Draško Stanivuković po pozornici u dvorani „Borik“, ali je ujedno i pobjegao, po ko zna koji put, od svojih datih obećanja izrečenih u javnosti.
"Vjerujem da će nadležna odjeljenja Grada Banjaluka i ekipe koje su zadužene za taj slučaj riješiti to što prije i pozivam ih da to urade. Upoznat sam da Ministarstvo izdaje dozvolu, ali nisam upoznat da se čeka Grad Banjaluka. Pozivam nadležne da se to uradi. Mi smo za rekonstrukciju i obnovu Gradskog stadiona“, poručio je Stanivuković 21.oktobra kada smo ga upitali zašto Grad Banjaluka još uvijek nije izdao potrebnu saglasnost za nastavak radova na Gradskom stadionu.
Od tada — tajac.
Građevinske mašine na Gradskom stadionu i dalje stoje u mjestu, a ako je suditi po kratkom telefonskom pozivu upućenom Odjeljenju za prostorno uređenje, stajaće i dalje.
„Ne znam o čemu se radi. Trebalo bi da provjerim. Pošaljite mi zvaničan dopis“, reče u petak, za radnog vremena, Vuk Višekruna, ovlašćeno lice u resornom odjeljenju.
Dopis smo uredno poslali, ali odgovora na pitanja i dalje nema:
Uz naša pitanja na adresu resornog odjeljenja Grada Banjaluka još ranije je stigao dopis Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske broj 15.2-364-128/25, od 1. septembra 2025 godine, a u kojem se, između ostalog, navodi:
„Da bi ovo Ministarstvo utvrdilo postojanje uslova za izdavanje lokacijskih uslova na predmetnoj lokaciji, pozivate se da u skladu sa članom 60. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) dostavite mišljenje Grada Banja Luka u vezi izvođenja planiranih radova, kao i ovjeren izvod iz važećeg dokumenta prostornog uređenja na osnovu kojeg bi se izdali lokacijski uslovi, a po potrebi i drugu dokumentaciju i uslove propisane odgovarajućim opštinskim odlukama, koji su od značaja u postupku izdavanja lokacijskih uslova za predmetnu izgradnju“, navodi se u dopisu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Na traženo od resornog ministarstva nadležni se u Gradu Banjaluka „prave ludi“ više od dva mjeseca.
Iz FK Borac pokušali su minulih dana da im objavama putem društvenih mreža skrenu pažnju da im „gori pod nogama“ i da bi radove trebalo da privode kraju, ali od toga slaba vajda.
Krovna konstrukcija je uveliko spremna za montažu, ali radovi se neće pomjeriti sa mrtve tačke dok ne stigne potrebna saglasnost u resorno ministarstvo.
„Nama su ruke vezane. Mi smo uradili sve što je bilo do nas, a sada je na potezu Grad Banjaluka. Ne znam zašto se čeka toliko i šta je još potrebno kako bi izdali potrebnu saglasnost za nastavak radova“, poručuje Dejan Čato, generalni direktor FK Borac.
Krov na istočnoj tribini Gradskog stadiona tako i dalje ostaje pusto slovo na papiru, a sve zbog papira koji je u rukama nadležnih u Gradu Banjaluka.
