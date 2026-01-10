Masakr tokom fudbalskog meča: Naoružani ljudi upali na teren i ubili tri osobe

Stanovnike ekskluzivnog naselja na ostrvu Mocoli, u ekvadorskoj provinciji "Guayas", potresao je brutalan oružani napad koji podsjeća na scene iz najsurovijih narko-serija.

U strogo čuvanom kompleksu, poznatom po luksuznim rezidencijama i visokim mjerama bezbjednosti, u srijedu uveče (7. januara) izvršena je profesionalna likvidacija koja je ostavila tri osobe mrtve.

Novi snimci sa sigurnosnih kamera, koji su isplivali u javnost, otkrivaju zastrašujuće detalje napada. Tačno u 21:20, grupa od najmanje 10 teško naoružanih muškaraca provalila je na sportski teren gdje se u tom trenutku igrao rekreativni fudbalski meč.

Napadači su nosili uniforme identične onima koje koriste ekvadorska policija i vojska, što je u prvim sekundama izazvalo zbunjenost prisutnih. Uz povike "Lezi dole! Svi na pod!", napadači su sa dugim cijevima u rukama opkolili prestravljene civile.

Terrible!!

Aquí el momento exacto en que llegan los delincuentes fuertemente armados disfrazados de militares a una cancha de fútbol en la Isla Mocoli y matan a varias personas. https://t.co/tiLiBK2ZKN pic.twitter.com/9RDc9REnL5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 9, 2026

Glavna meta napada bio je Alias Marino, visokopozicionirani vođa ozloglašene kriminalne grupe "Los Lagartos". Na snimku se vidi kako jedan od napadača prilazi Marinu, brutalno ga udara nogom u lice, a zatim mu staje stopalom na glavu dok on bespomoćno leži na vještačkoj travi.

Samo minut kasnije, u 21:21, odjeknuli su prvi rafali. Napadači su koristili oružje velikog kalibra, a osim Marina, na licu mjesta su ubijena još dvojica muškaraca, dok je više osoba ranjeno i hitno prebačeno u bolnice.

Istražitelji vjeruju da je ovaj napad bio pažljivo planirana akcija sa ciljem da se "ućutka" vođa "Guštera" (Los Lagartos). Marino je bio poznat po svojim čestim putovanjima u Dubai i razvijenoj mreži za šverc narkotika u ekvadorskim lukama. Njegova likvidacija unutar zone koja se smatra "najsigurnijom u zemlji" poslala je jezivu poruku tamošnjem podzemlju.

