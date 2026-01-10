Masakr tokom fudbalskog meča: Naoružani ljudi upali na teren i ubili tri osobe

Izvor:
Telegraf
10.01.2026
10:13
Komentari:0
Stanovnike ekskluzivnog naselja na ostrvu Mocoli, u ekvadorskoj provinciji "Guayas", potresao je brutalan oružani napad koji podsjeća na scene iz najsurovijih narko-serija.
U strogo čuvanom kompleksu, poznatom po luksuznim rezidencijama i visokim mjerama bezbjednosti, u srijedu uveče (7. januara) izvršena je profesionalna likvidacija koja je ostavila tri osobe mrtve.
Novi snimci sa sigurnosnih kamera, koji su isplivali u javnost, otkrivaju zastrašujuće detalje napada. Tačno u 21:20, grupa od najmanje 10 teško naoružanih muškaraca provalila je na sportski teren gdje se u tom trenutku igrao rekreativni fudbalski meč.
Napadači su nosili uniforme identične onima koje koriste ekvadorska policija i vojska, što je u prvim sekundama izazvalo zbunjenost prisutnih. Uz povike "Lezi dole! Svi na pod!", napadači su sa dugim cijevima u rukama opkolili prestravljene civile.
Terrible!!— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 9, 2026
Aquí el momento exacto en que llegan los delincuentes fuertemente armados disfrazados de militares a una cancha de fútbol en la Isla Mocoli y matan a varias personas. https://t.co/tiLiBK2ZKN pic.twitter.com/9RDc9REnL5
Glavna meta napada bio je Alias Marino, visokopozicionirani vođa ozloglašene kriminalne grupe "Los Lagartos". Na snimku se vidi kako jedan od napadača prilazi Marinu, brutalno ga udara nogom u lice, a zatim mu staje stopalom na glavu dok on bespomoćno leži na vještačkoj travi.
Samo minut kasnije, u 21:21, odjeknuli su prvi rafali. Napadači su koristili oružje velikog kalibra, a osim Marina, na licu mjesta su ubijena još dvojica muškaraca, dok je više osoba ranjeno i hitno prebačeno u bolnice.
Istražitelji vjeruju da je ovaj napad bio pažljivo planirana akcija sa ciljem da se "ućutka" vođa "Guštera" (Los Lagartos). Marino je bio poznat po svojim čestim putovanjima u Dubai i razvijenoj mreži za šverc narkotika u ekvadorskim lukama. Njegova likvidacija unutar zone koja se smatra "najsigurnijom u zemlji" poslala je jezivu poruku tamošnjem podzemlju.
Svijet
3 h0
Zdravlje
3 h0
Tenis
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu