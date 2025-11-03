Islamisti planirali teroristički napad u Mičigenu

Savezni tužioci optužili su dvojicu muškaraca u vezi sa planiranjem napada u američkoj državi Mičigen, odnosno da su pomagali "Islamskoj državi".

Mohmed Ali i Madžed Mahmud su posljednjih mjeseci kupovali vatreno oružje, uključujući puške tipa "AR-15", i učestvovali su u onlajn razgovorima koji ukazuju da su znali za zavjeru o napadu.

Ali i Mahmud su optuženi po saveznom zakonu koji zabranjuje pokušaj ili zavjeru za prenos vatrenog oružja i municije za koju osoba vjeruje da bi bila korišćena u zločinu terorizma, u ovom slučaju pružanja materijalne podrške "Islamskoj državi".

Njih dvojica se još nisu izjasnili o krivici.

Tužioci tvrde da je pet osoba, uključujući najmanje jednog maloljetnika, umiješano u zavjeru, iako se samo dvije do sada suočavaju sa saveznim optužbama.

Društvo Institut otkrio detalje o tifusu u Srpskoj: Poznato stanje oboljele

Grupa je koristila šifrovane platforme za razmjenu poruka i društvene mreže kako bi dijelila poruke u vezi sa "Islamskom državom".

Američke vlasti tvrde da su obojica muškaraca vježbali gađanje iz vatrenog oružja na strelištima posljednjih sedmica i da su, prema istrazi Federalnog istražnog biroa (FBI), planirali napad za 31. oktobar, kada se obilježava Noć vještica.