Francuska razmatra ponovno otvaranje zatvora Klervo

Izvor:

Tanjug

03.11.2025

20:11

Komentari:

0
Француска разматра поновно отварање затвора Клерво
Foto: Pixabay

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen najavio je danas da će uskoro predložiti sastanak sa lokalnim vlastima departmana Ob kako bi razgovarali o mogućnosti ponovnog otvaranja poznatog zatvora Klervo (Clairvaux), koji je zatvoren 2023. godine.

Darmanen je posjetio objekat, nekadašnju opatiju iz 12. veka koju je Napoleon Prvi pretvorio u zatvor, i tom prilikom poručio da će u Parizu uskoro organizovati sastanak s lokalnim zvaničnicima kako bi "zajedno razmotrili potencijalni projekat" za ponovnu upotrebu tog prostora, preneo je francuski "Figaro".

"Ako do dogovora dođe, vratio bih se vrlo brzo, možda već početkom naredne godine, da vidimo šta može da se uradi", rekao je Darmanen nakon obilaska.

Zatvaranje Klervoa prvobitno je najavljeno 2016. godine, tokom mandata tadašnjeg ministra pravde, socijaliste Žan-Žaka Urvoasa.

67b8ce88ca83b mladen zizovic

Fudbal

Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

Direktor regionalne uprave zatvorskih službi procenio je da bi za potpunu obnovu istorijskog kompleksa bilo potrebno "desetine miliona evra", što bi, prema Darmanenovim rečima, odgovaralo trošku izgradnje novog zatvora visokog obezbeđenja.

Na dan 1. oktobra francuski zatvorski sistem imao je 84.862 zatvorenika, uz raspoloživih 62.501 mesta, što znači da je popunjenost kapaciteta iznosila 135,8 odsto.

Zatvor

Francuska

