Trebinjka i Banjalučani osvojili srebrnu i zlatnu medalju na 5. Bokeškom polumaratonu

Trebinjka Milica Ijačić osvojila je srebrnu medalju za polumaraton, dok su Biljana Nedić i Milan Jovičić iz Banjaluke stigli do zlatnih odličja, potvrdivši da upornost i snaga duha nemaju granice.

“Presrećna sam zbog srebra na polumaratonu i što sam imala priliku da učestvujem među toliko sjajnih učesnika iz cijelog svijeta. Ovo je sa mene nezaboravno iskustvo” rekla je za ATV Milica Ijačić.

Bokeški maraton

Na stazi uz more, kroz jedinstveni ambijent Boke Kotorske, njihovi uspjesi dali su poseban pečat ovom sportskom događaju. Peti Bokeški maraton ove je godine okupio 6.500 trkača iz 52 države svijeta. Za polumaraton i maraton trčalo je 4.500 učesnika, od čega je njih 3500 trčalo distancu polumaratona. Među njima bili su brojni ljubitelji trčanja iz Republike Srpske.