Strava na stazi pri 120 km/h: Skijašica izvela nikad viđen potez

15.12.2025
21:48
Komentari:0
Asja Zenere, italijanska skijašica, obilježila je trku superveleslaloma Svjetskog kupa u švajcarskom Sent Moricu nesvakidašnjim potezom koji je u isto vrijeme izazvao oduševljenje publike i doveo do diskvalifikacije.
Zenere je tokom vožnje nakon snažnog skoka izgubila idealnu putanju i velikom se brzinom od 120 km/h našla na putanji ravno prema sljedećoj kapiji.
U trenutku kada je sudar s kapijom izgledao neizbježno i potencijalno vrlo opasno, reagovala je instinktivno.
Umjesto pokušaja obilaska, sagnula je glavu, skupila tijelo i bukvalno proletjela kroz prostor između stubova kapije - ne dodirnuvši ih.
Manevar je bio toliko brz i precizan da ga u prvom trenutku nisu uočili ni gledaoci ni televizijski komentatori.
Zenere je nastavila trku i stigla do cilja.
Naknadna analiza snimka otkrila da kapiju nije prošla na propisan način.
Grandi riflessi per Asja Zenere, che sbaglia la direzione del salto ed è costretta a passare dentro a una porta per evitare guai 🤯🎿— Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 14, 2025
L'errore fa uscire di scena la vicentina nel finale del Super G ❌#SciAlpino #AlpineSkiing #StMoriz #SuperG #Zenere pic.twitter.com/T77Yyxpvvb
Ostali sportovi
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Ostali sportovi
4 d0
Najnovije
Najčitanije
22
32
22
28
22
26
22
21
22
15
Trenutno na programu