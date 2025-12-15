Logo
Large banner

Strava na stazi pri 120 km/h: Skijašica izvela nikad viđen potez

15.12.2025

21:48

Komentari:

0
Страва на стази при 120 km/h: Скијашица извела никад виђен потез
Foto: Tanjug/Sean Kilpatrick /The Canadian Press via AP

Asja Zenere, italijanska skijašica, obilježila je trku superveleslaloma Svjetskog kupa u švajcarskom Sent Moricu nesvakidašnjim potezom koji je u isto vrijeme izazvao oduševljenje publike i doveo do diskvalifikacije.

Zenere je tokom vožnje nakon snažnog skoka izgubila idealnu putanju i velikom se brzinom od 120 km/h našla na putanji ravno prema sljedećoj kapiji.

U trenutku kada je sudar s kapijom izgledao neizbježno i potencijalno vrlo opasno, reagovala je instinktivno.

Umjesto pokušaja obilaska, sagnula je glavu, skupila tijelo i bukvalno proletjela kroz prostor između stubova kapije - ne dodirnuvši ih.

Manevar je bio toliko brz i precizan da ga u prvom trenutku nisu uočili ni gledaoci ni televizijski komentatori.

Zenere je nastavila trku i stigla do cilja.

Naknadna analiza snimka otkrila da kapiju nije prošla na propisan način.

Podijeli:

Tagovi:

skijanje

skijašica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Џудо: "Кодокан" и "Плави Свијет" заједничким снагама стварају шампионе

Ostali sportovi

Džudo: "Kodokan" i "Plavi Svijet" zajedničkim snagama stvaraju šampione

2 h

0
Техничка школа и Георги Стојков Раковски побједници рукометне лиге Бањалука

Ostali sportovi

Tehnička škola i Georgi Stojkov Rakovski pobjednici rukometne lige Banjaluka

2 h

0
Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

Ostali sportovi

Trka Beograd-Banjaluka: "20 godina bez granica"

2 h

0
Фудбалер Борца

Ostali sportovi

David Vuković proglašen za najboljeg sportistu Republike Srpske

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

32

Umrla zvijezda čuvene serije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

22

15

Antologija "Istina o Srbima": Pisani dokaz trajanja i temelj za budućnost Republike Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner