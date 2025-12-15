Strava na stazi pri 120 km/h: Skijašica izvela nikad viđen potez

Asja Zenere, italijanska skijašica, obilježila je trku superveleslaloma Svjetskog kupa u švajcarskom Sent Moricu nesvakidašnjim potezom koji je u isto vrijeme izazvao oduševljenje publike i doveo do diskvalifikacije.

Zenere je tokom vožnje nakon snažnog skoka izgubila idealnu putanju i velikom se brzinom od 120 km/h našla na putanji ravno prema sljedećoj kapiji.

U trenutku kada je sudar s kapijom izgledao neizbježno i potencijalno vrlo opasno, reagovala je instinktivno.

Umjesto pokušaja obilaska, sagnula je glavu, skupila tijelo i bukvalno proletjela kroz prostor između stubova kapije - ne dodirnuvši ih.

Manevar je bio toliko brz i precizan da ga u prvom trenutku nisu uočili ni gledaoci ni televizijski komentatori.

Zenere je nastavila trku i stigla do cilja.

Naknadna analiza snimka otkrila da kapiju nije prošla na propisan način.