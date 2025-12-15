Logo
Tehnička škola i Georgi Stojkov Rakovski pobjednici rukometne lige Banjaluka

ATV

15.12.2025

Техничка школа и Георги Стојков Раковски побједници рукометне лиге Бањалука
Mladi rukometaši OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" odbranili su tron, pošto su u finalu bili bolji od vršnjaka iz "Branko Radičević" škole 24:21. Sjajne partije tokom cijelog takmičenja po peti put krunisali su titulom najbolje ekipe. Pripale su im i dvije individualne nagrade. Petar Vujaković najbolji je igrač, dok je sa 52 gola najbolji strijelac Boris Ignjatić.

Važno je učestvovati, deviza je kojom se vodi Teodor Mitrović. Iako je njegova škola poražena u finalu, nije nezadovoljan, a gol je posvetio ekipi iz razreda.

U konkurenciji srednjih škola "Tehnička škola" je u finalu bila bolja od "Medicinske", dok je treće mjesto zauzela "Ekonomska škola". Unazad dva mjeseca odigrano je 70 utakmica, a učestvovale su 34 ekipe.

Od ove godine školska rukometna liga nosi ime Nikola Braco Pavlišin, u znak sjećanja na banjalučkog nastavnika, pod čijom trenerskom palicom su stasavala brojna rukometna imena u gradu na Vrbasu.

