Umro "Gospodin Elektricitet": Bio je svjetski prvak u rvanju

B92

09.12.2025

09:25

Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању
Čuveni rvač Stiv Regal, poznata kao "Gospodin Elektricitet" preminuo je u 73. godini.

Nacionalni rvački savez objavio je tužnu vijest u saopštenju na društvenim mrežama.

"Nacionalni rvački savez sa tugom konstatuje smrt bivšeg svetskog juniorskog šampiona u teškoj kategoriji NVA 'Gospodina Elektriciteta' Stiva Regala", navodi se u saopštenju.

"Pobjedivši Denija Brauna u borbi za titulu, ovaj blistavi i harizmatični rvač vladao je vrhom juniorske teške kategorije profesionalnog rvanja 1986. godine, otvarajući put generacijama koje dolaze. NVA izražava najiskrenije saučešće Regalovoj porodici, prijateljima i fanovima", navedeno je u saopštenju, a prenio je Pipl.

NVA je uz objavu objavila fotografiju Regala na kojoj drži svoj pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji za juniore.

"Sjećam se Stiva Regala kako se rvao i u NWA i u AWA 80-ih. Nedostajaće nam. Počivaj u miru", napisao je jedan korisnik kao odgovor na objavu NWA. Drugi je opisao Regala kao "dobrog čovjeka" i prisjetio se da je podijelio "nekoliko sjajnih razgovora" sa rvačem na društvenim mrežama.

"Pobjeda koju su on i Džimi Gevin imali nad Roud Voriorsima bila je jedna od najluđih stvari koje pamtim iz svojih najranijih dana kao navijača", napisao je drugi.

Regal je započeo svoju rvačku karijeru 1977. godine, postavši zvijezda u Američkom rvačkom savezu.

Godine 1986. postao je svjetski juniorski šampion NVA u teškoj kategoriji prije nego što se penzionisao deceniju kasnije, piše B92.

