Poznata banka otpušta 10.000 zaposlenih do 2027.

09.12.2025

09:18

Komentari:

0
Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Banka UBS bi do 2027. godine mogla da ukine dodatnih 10.000 radnih mjesta, objavio je u ned‌jelju švajcarski list SonntagsBlick, ne navodeći izvor tih informacija.

Kao odgovor na taj izvještaj, UBS nije potvrdio taj broj, ali je saopštio da će „zadržati broj otkaza u Švajcarskoj i na globalnom nivou što je moguće nižim“, prenosi Reuters.

„Smanjenje broja radnih mjesta sprovodiće se tokom više godina i uglavnom će biti ostvareno kroz prirodni odliv, prevremeno penzionisanje, internu mobilnost i preuzimanje poslova od spoljnih saradnika“, naveo je UBS.

Пиво

Region

Lopov oštetio fudbalski klub za 15 gajbi piva

UBS već smanjuje broj zaposlenih kao posljedicu integracije bivšeg konkurenta Credit Suisse, koji je kupio 2023. godine.

Ukidanje 10.000 radnih mjesta značilo bi smanjenje ukupnog broja zaposlenih u ovoj švajcarskoj banci za oko devet procenata, s obzirom na to da je krajem 2024. imala oko 110.000 radnika, prenosi Bankar.

