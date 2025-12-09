Sijarto stigao u Moskvu na sastanak rusko-mađarske međuvladine komisije

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto stigao je u Moskvu radi učešća na sastanku rusko-mađarske međuvladine komisije, prenijela je RIA Novosti.

Sijarto se sastao sa ruskim ministrom zdravlja Mihailom Muraškom, koji predsjedava komisijom sa ruske strane.

Prethodno je najavio da velika delegacija iz Mađarske putuje u Moskvu kako bi razgovarala o saradnji u postsankcionom periodu.

Svijet Japan ukida upozorenje na cunami nakon zemljotresa magnitude 7.5

Ruski ambasador u Mađarskoj, Jevgenij Stanislavov, ranije je potvrdio da je naredni sastanak komisije zakazan za 9. decembar 2025. i da će se fokusirati na oblasti koje nisu pogođene sankcijama.