Grupa mladića vreba u ovom dijelu grada i pljačka prolaznike

Uznemirujuće upozorenje praćeno s nekoliko fotografija objavljeno je na društvenim mrežama, a sve radi opreza Beograđanima zbog, kako se navodi, grupe mladića koja vreba ljude koji tuda prolaze.

Objava ima i dvije fotografije na kojima se vidi mladić u tamnoj garderobi s kačketom i kapuljačom na glavi, a za koga se navodi da je dio organizacije koja pljačka građane.

"Želim da obavijestim da se na Zelenom Vencu nalazi grupa od nekoliko mladića koji prolaze kroz podzemni prolaz i ljudima neprimjetno otvaraju rančeve i torbe. Pozvao sam policiju i rekli su da će doći prva slobodna patrola, ali molim sve da obrate pažnju na svoje stvari", piše na početku upozorenja.

Kako se navodi, na fotografijama se vidi "samo jedan od njih", u blizini Mekdonaldsa gdje se, kako osoba tvrdi, najčešće okupljaju prije nego što krenu u podzemni prolaz.

"Ako ih primjetite ili uočite sumnjivo ponašanje, molim vas da odmah obavijestite policiju. Važno je da svi zajedno brinemo o bezbjednosti u gradu", piše u upozorenju koje je u vidu vremenski ograničene objave osvanulo na jednoj od najpopularnijih stranica koje prate dešavanja u Beogradu.