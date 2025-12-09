Logo
Large banner

Grupa mladića vreba u ovom dijelu grada i pljačka prolaznike

Izvor:

Telegraf

09.12.2025

08:38

Komentari:

1
Београд
Foto: Alex Blokstra/Pexels

Uznemirujuće upozorenje praćeno s nekoliko fotografija objavljeno je na društvenim mrežama, a sve radi opreza Beograđanima zbog, kako se navodi, grupe mladića koja vreba ljude koji tuda prolaze.

Objava ima i dvije fotografije na kojima se vidi mladić u tamnoj garderobi s kačketom i kapuljačom na glavi, a za koga se navodi da je dio organizacije koja pljačka građane.

илу-новогодишња јелка-08122025

Savjeti

Gdje je najbolje mjesto za jelku u domu?

"Želim da obavijestim da se na Zelenom Vencu nalazi grupa od nekoliko mladića koji prolaze kroz podzemni prolaz i ljudima neprimjetno otvaraju rančeve i torbe. Pozvao sam policiju i rekli su da će doći prva slobodna patrola, ali molim sve da obrate pažnju na svoje stvari", piše na početku upozorenja.

Kako se navodi, na fotografijama se vidi "samo jedan od njih", u blizini Mekdonaldsa gdje se, kako osoba tvrdi, najčešće okupljaju prije nego što krenu u podzemni prolaz.

policija rotacija

Region

Detalji dvostrukog ubistva: Ubijeni žena i muškarac, policiji poznat motiv zločina

"Ako ih primjetite ili uočite sumnjivo ponašanje, molim vas da odmah obavijestite policiju. Važno je da svi zajedno brinemo o bezbjednosti u gradu", piše u upozorenju koje je u vidu vremenski ograničene objave osvanulo na jednoj od najpopularnijih stranica koje prate dešavanja u Beogradu.

Podijeli:

Tagovi:

Beograd

pljačka

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

2 h

0
Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу

Nauka i tehnologija

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp najavljuje uvođenje novih carina

3 h

0
Неслућени финансијски успјех очекује ова 3 знака

Zanimljivosti

Neslućeni finansijski uspjeh očekuje ova 3 znaka

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србије УКП

Srbija

Uhapšena kriminalna grupa koja se bavila trgovinom droge: Vrijednost zaplijene veća od 3 miliona evra

15 h

0
Школа, учионица

Srbija

Zbog uznemirujuće poruke u beogradskoj školi dio učenika nije došao na nastavu

16 h

0
"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Srbija

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

22 h

0
Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

Srbija

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner