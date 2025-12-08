Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

Izvor:
Telegraf
08.12.2025
12:38
Komentari:0
Stanovnici dijela Kovilja suočavaju se sa prekidom vodosnabdijevanja usljed iznenadne havarije na vodovodnoj mreži. Najviše pogođeno je naselje Vinjerac, gdje je vodosnabdijevanje u potpunosti obustavljeno.
Prema informacijama iz nadležnog preduzeća, radovi na sanaciji kvara su u toku, a normalizacija vodosnabdijevanja u Vinjercu očekuje se danas do 14 časova.
Svijet
Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala
Građani se mole za strpljenje. Postoji mogućnost da će, u slučaju nepredviđenih komplikacija tokom radova ili potrebe za obimnijom intervencijom, blokada vodovodne mreže biti produžena ili čak proširena na okolne dijelove naselja.
Srbija
32 min0
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
5 h0
Najnovije
Najčitanije
12
48
12
38
12
37
12
27
12
20
Trenutno na programu