Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

Izvor:

Telegraf

08.12.2025

12:38

Хаварија на мрежи: Становници остали без воде
Foto: ATV BL

Stanovnici dijela Kovilja suočavaju se sa prekidom vodosnabdijevanja usljed iznenadne havarije na vodovodnoj mreži. Najviše pogođeno je naselje Vinjerac, gdje je vodosnabdijevanje u potpunosti obustavljeno.

Prema informacijama iz nadležnog preduzeća, radovi na sanaciji kvara su u toku, a normalizacija vodosnabdijevanja u Vinjercu očekuje se danas do 14 časova.

policija rotacija

Svijet

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

Građani se mole za strpljenje. Postoji mogućnost da će, u slučaju nepredviđenih komplikacija tokom radova ili potrebe za obimnijom intervencijom, blokada vodovodne mreže biti produžena ili čak proširena na okolne dijelove naselja.

Kovilj

problemi sa vodosnabdijevanjem

