Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

Stanovnici dijela Kovilja suočavaju se sa prekidom vodosnabdijevanja usljed iznenadne havarije na vodovodnoj mreži. Najviše pogođeno je naselje Vinjerac, gdje je vodosnabdijevanje u potpunosti obustavljeno.

Prema informacijama iz nadležnog preduzeća, radovi na sanaciji kvara su u toku, a normalizacija vodosnabdijevanja u Vinjercu očekuje se danas do 14 časova.

Građani se mole za strpljenje. Postoji mogućnost da će, u slučaju nepredviđenih komplikacija tokom radova ili potrebe za obimnijom intervencijom, blokada vodovodne mreže biti produžena ili čak proširena na okolne dijelove naselja.