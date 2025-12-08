Logo
Profesor koji je učenicama puštao pornografski sadržaj ostaje na slobodi

08.12.2025

11:10

Школа, учионица
Foto: Unsplash

Osumnjičeni profesor srednje škole sumnjiči se da je učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine.

Profesoru Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" B. B. (60) iz Novog Sada koji je uhapšen zbog sumnje da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine, nije određen pritvor.

Kako se saznaje, njemu je zabranjeno prilaženje, sastajanje i komuniciranje sa maloljetnim svjedocima oštećenima i posjećivanje prostorija srednje škole.

илу-мода-23102025

Stil

Najmodernija boja se vratila na velika vrata: Evo kako da je nosite

Rješenjem sudije za prethodni postupak, a nakon saslušanja osumnjičenog B.B., odbijen je prijedlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da mu se odredi pritvor, a zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

"Osumnjičenom B. B. je određena mjera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa mlt. svjedocima oštećenima na minimalnu distancu od 200 metara, kao i mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta i to prostorija srednje škole, uz obavezu javljanja PU Novo Naselje dva puta u toku meseca", navode u novosadskom Osnovnom sudu i dodaju da je navedena mjera određena zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svjedoke, kao i zbog postojanja ličnih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo za koje je osnovano sumnjiv.

Змај од Шипова

Scena

Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja

Inače, određena mera može da traje do 6. marta 2026. godine i na istu stranke imaju pravo žalbe krivičnom vanpretresnom vijeću Osnovnog suda u Novom Sadu.

(Dnevnik)

