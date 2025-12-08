Logo
Large banner

Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?

Izvor:

Nova.rs

08.12.2025

10:55

Komentari:

0
Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?
Foto: Natallia/Pexels

Vitamin D je ključan za zdravlje, ali ga je često teško unijeti u dovoljnim količinama samo prehranom, zbog čega su dodaci ishrani jako popularni.

Ipak, kako biste maksimalno iskoristili njihovu efikasnost, važno je znati kada i kako ih uzimati. Iako mnogi preferiraju uzimanje ujutro, dok drugi biraju večernje sate, ključ je u pravilnoj apsorpciji, piše Healthline.

Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima, što znači da se ne rastvara u vodi, već se najbolje apsorbuje u krvotok kada se unosi zajedno sa namirnicama bogatim mastima. Zato se preporučuje uzimanje dodataka vitamina D uz obrok kako bi se poboljšala njegova apsorpcija, prenosi Indeks.

Jedno starije istraživanje na 17 osoba pokazalo je da je uzimanje vitamina D uz najveći obrok u danu povećalo nivo ovog vitamina u krvi za oko 50% već nakon dva do tri mjeseca.

хладноћа

Savjeti

Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom

Slično tome, studija iz 2014. godine na 50 starijih osoba utvrdila je da je konzumacija vitamina D uz obrok bogat mastima povećala njegov nivo u krvi za 32% unutar 12 sati u poređenju s obrokom bez masti.

Za bolju apsorpciju uključite u ishranu zdrave izvore masti kao što su avokado, orašasti plodovi, semenke, masna riba poput lososa ili sardina, punomasni mliječni proizvodi i jaja.

Jutro kao praktičan izbor

Mnogi se odlučuju da uzimaju vitamin D ujutro jer je to praktičnije i lakše ga je zapamtiti, posebno ako uzimate više suplemenata.

Raspoređivanje suplemenata tokom dana može biti izazovno, pa je stvaranje navike uzimanja vitamina D uz doručak odlično rješenje.

Da biste naučili biti dosljedni, možete isprobati nekoliko jednostavnih trikova: koristite kutijicu za tablete, postavite alarm na telefonu ili jednostavno držite suplemente blizu stola za ručavanje kao vizuelni podsjetnik.

Uticaj na san ako se uzima uveče

Postoje i oni koji preferiraju uzimanje vitamina D kasnije tokom dana, ali postavlja se pitanje da li to utiče na san. Dokazi o tome su podijeljeni.

Na primjer, pregled nekoliko studija iz 2021. godine sugeriše da vitamin D može uticati na proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja.

Змај од Шипова

Scena

Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja

Niži nivoi vitamina D prije spavanja mogli bi biti povezani sa pojačanom pretvorbom serotonina u melatonin, što znači da uzimanje vitamina D neposredno prije spavanja može smanjiti nivo melatonina i potencijalno poremetiti san.

S druge strane, novija istraživanja, uključujući pregled i analizu iz 2024. godine, pokazuju da suplementacija vitaminom D zapravo može poboljšati kvalitet sna.

Pošto vitamin D može različito d‌jelovati na pojedince, najbolje je eksperimentisati i pronaći vrijeme koje vama najviše odgovara.

Postoji li idealno vrijeme?

Iako uzimanje vitamina D uz obrok može značajno poboljšati njegovu apsorpciju i efikasnije povećati nivo u krvi, istraživanja još nisu dala konačan odgovor na to da li je bolje uzimati ga ujutro ili naveče.

Najvažnije je uklopiti vitamin D u svoju svakodnevnu rutinu i uzimati ga dosljedno kako biste osigurali maksimalnu efikasnost.

Bilo da ga uzimate uz doručak ili večernji obrok, ključno je pronaći vrijeme koje vama odgovara i ne remeti vam san.

Dosljednost je važnija od tačnog doba dana. Suplementi su efikasan način da podignete nivo vitamina D, a ako vam je potrebna pomoć pri odabiru doze ili načina uzimanja, obavezno se posavjetujte sa svojim ljekarom ili farmaceutom, prenosi Nova.

Podijeli:

Tagovi:

vitamin D

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Kratak dah i korona - kada je vrijeme da se obratite ljekaru?

2 h

0
Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

Zdravlje

Tri supernamirnice koje podižu imunitet i usporavaju starenje

4 h

0
Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

Zdravlje

Šta se dešava u organizmu ako svakog dana jedemo jaja?

10 h

0
Аустралија на корак да искоријени рак грлића материце

Zdravlje

Australija na korak da iskorijeni rak grlića materice

18 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner