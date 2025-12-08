Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?

Izvor:
Nova.rs
08.12.2025
10:55
Komentari:0
Vitamin D je ključan za zdravlje, ali ga je često teško unijeti u dovoljnim količinama samo prehranom, zbog čega su dodaci ishrani jako popularni.
Ipak, kako biste maksimalno iskoristili njihovu efikasnost, važno je znati kada i kako ih uzimati. Iako mnogi preferiraju uzimanje ujutro, dok drugi biraju večernje sate, ključ je u pravilnoj apsorpciji, piše Healthline.
Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima, što znači da se ne rastvara u vodi, već se najbolje apsorbuje u krvotok kada se unosi zajedno sa namirnicama bogatim mastima. Zato se preporučuje uzimanje dodataka vitamina D uz obrok kako bi se poboljšala njegova apsorpcija, prenosi Indeks.
Jedno starije istraživanje na 17 osoba pokazalo je da je uzimanje vitamina D uz najveći obrok u danu povećalo nivo ovog vitamina u krvi za oko 50% već nakon dva do tri mjeseca.
Savjeti
Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom
Slično tome, studija iz 2014. godine na 50 starijih osoba utvrdila je da je konzumacija vitamina D uz obrok bogat mastima povećala njegov nivo u krvi za 32% unutar 12 sati u poređenju s obrokom bez masti.
Za bolju apsorpciju uključite u ishranu zdrave izvore masti kao što su avokado, orašasti plodovi, semenke, masna riba poput lososa ili sardina, punomasni mliječni proizvodi i jaja.
Jutro kao praktičan izbor
Mnogi se odlučuju da uzimaju vitamin D ujutro jer je to praktičnije i lakše ga je zapamtiti, posebno ako uzimate više suplemenata.
Raspoređivanje suplemenata tokom dana može biti izazovno, pa je stvaranje navike uzimanja vitamina D uz doručak odlično rješenje.
Da biste naučili biti dosljedni, možete isprobati nekoliko jednostavnih trikova: koristite kutijicu za tablete, postavite alarm na telefonu ili jednostavno držite suplemente blizu stola za ručavanje kao vizuelni podsjetnik.
Postoje i oni koji preferiraju uzimanje vitamina D kasnije tokom dana, ali postavlja se pitanje da li to utiče na san. Dokazi o tome su podijeljeni.
Na primjer, pregled nekoliko studija iz 2021. godine sugeriše da vitamin D može uticati na proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja.
Scena
Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja
Niži nivoi vitamina D prije spavanja mogli bi biti povezani sa pojačanom pretvorbom serotonina u melatonin, što znači da uzimanje vitamina D neposredno prije spavanja može smanjiti nivo melatonina i potencijalno poremetiti san.
S druge strane, novija istraživanja, uključujući pregled i analizu iz 2024. godine, pokazuju da suplementacija vitaminom D zapravo može poboljšati kvalitet sna.
Pošto vitamin D može različito djelovati na pojedince, najbolje je eksperimentisati i pronaći vrijeme koje vama najviše odgovara.
Iako uzimanje vitamina D uz obrok može značajno poboljšati njegovu apsorpciju i efikasnije povećati nivo u krvi, istraživanja još nisu dala konačan odgovor na to da li je bolje uzimati ga ujutro ili naveče.
Najvažnije je uklopiti vitamin D u svoju svakodnevnu rutinu i uzimati ga dosljedno kako biste osigurali maksimalnu efikasnost.
Bilo da ga uzimate uz doručak ili večernji obrok, ključno je pronaći vrijeme koje vama odgovara i ne remeti vam san.
Dosljednost je važnija od tačnog doba dana. Suplementi su efikasan način da podignete nivo vitamina D, a ako vam je potrebna pomoć pri odabiru doze ili načina uzimanja, obavezno se posavjetujte sa svojim ljekarom ili farmaceutom, prenosi Nova.
Najnovije
Najčitanije
12
48
12
38
12
37
12
27
12
20
Trenutno na programu