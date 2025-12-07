Logo
Large banner

Australija na korak da iskorijeni rak grlića materice

Izvor:

Žena Blic

07.12.2025

18:48

Komentari:

1
Аустралија на корак да искоријени рак грлића материце
Foto: Pixabay

Prije nekoliko godina Australija se našla na putu da ostane prva zemlja koja će iskorijeniti rak grlića materice, a sada je stigla i lijepa, štaviše fantastična vijest da među pripadnicama populacije mlađe od 25 godina na najmanjem kontinentu nije zabilježen nijedan novi slučaj.

Rak grlića materice je maligni tumor koji nastaje u donjem dijelu materice, najčešće usljed dugotrajne infekcije humanim papiloma virusom (HPV). Rani stadijumi često ne daju simptome, pa su redovni ginekološki pregledi ključni za pravovremeno otkrivanje. Cervikalni karcinom je u potpunosti izlječiv ako se dijagnostikuje u ranoj fazi, a prevencija, osim regularnih kontrola, obuhvata i HPV vakcinaciju.

Барбара Витез

Srbija

Porodici stizale informacije da je viđena u Mađarskoj: Misterija nestanka Barbare

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, rak grlića materice je treći najčešći zloćudni tumor ženske populacije, nažalosti i četvrti po smrtnosti. Australija, prva zemlja koja je još 2006. godine kao državni projekat uvela sveobuhvatan i besplatan program HPV vakcinacije za široku starosnu grupu od 12 do 26 godina, postala je lider u borbi protiv ove opasne bolesti. Misija je dovela do drastičnog smanjenja oboljelih, a cilj je potpuno iskorjenjivanje do 2035. godine.

Podizanje svijesti, prevencija i vakcinacija višestruko su se isplatili – prvi put poslije 1982. otkada se rade skrininzi, nije zabilježen nijedan slučaj među ženama mlađim od 25 godina! Studije pokazuju da je među mladim osobama koje su vakcinisane, rak grlića materice smanjen za skoro 90%. Uspjeh se pripisuje masovnoj imunizaciji – kombinaciji programa vakcinacije i redovnih skrining testova za rano otkrivanje abnormalnosti.

Ovaj kancer najčešće se javlja kod žena starijih od 30 godina. No, u razvijenim zemljama praktično je iskorijenjen, što ide u prilog zaključku da je rak grlića materice izlječiv ukoliko se otkrije na vrijeme. Kada razmišljamo o faktorima rizika, treba se fokusirati na one koje možemo da izbjegnemo, poput pušenja ili infekcije humanim papiloma virusom, koja se može širiti sa jedne osobe na drugu tokom bliskog kontakta, direktnim kontaktom koža na kožu i najčešće seksualnom aktivnošću.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

Među faktorima rizika su i česta promjena partnera, rano stupanje u seksualne odnose, infekcije prenosive polnim putem, oslabljen imuni sistem, pušenje. Prevencija se zasniva na redovnim ginekološkim pregledima koji podrazumijevaju PAPA test i kolposkopiju, i naravno – na vakcinaciji.

Nažalost, u Srbiji je ovo i dalje značajan zdravstveni problem – godišnje oboli između 1.100 i 1.500 žena, a oko 700 izgubi bitku, i pored činjenice da postoji efikasno oružje kojim se mogu zaštititi od teške bolesti.

Podijeli:

Tagovi:

HPV vakcina

kancer

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

Zdravlje

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno uzimati

2 h

0
Продаје се кућа у Сечњу

Srbija

Mišo prodaje kuću od 130 kvadrata za 20.000 KM

2 h

0
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

Svijet

Tinejdžer (16) zadobio teške povrede u pucnjavi

3 h

0
Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

3 h

0

Više iz rubrike

Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

Zdravlje

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno uzimati

2 h

0
Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак

Zdravlje

Društvene mreže doslovno ''prže'' dječiji mozak

5 h

0
Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

Zdravlje

Šokantni snimci iz evropske bolnice: Hodnici prepuni zaraženih na nosilima

7 h

0
Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

Zdravlje

Mentalno jaki ljudi ne troše energiju na ovu stvar i zato su uvijek srećni

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

20

28

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

20

25

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

20

10

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

20

04

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner