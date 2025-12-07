Australija na korak da iskorijeni rak grlića materice

Prije nekoliko godina Australija se našla na putu da ostane prva zemlja koja će iskorijeniti rak grlića materice, a sada je stigla i lijepa, štaviše fantastična vijest da među pripadnicama populacije mlađe od 25 godina na najmanjem kontinentu nije zabilježen nijedan novi slučaj.

Rak grlića materice je maligni tumor koji nastaje u donjem dijelu materice, najčešće usljed dugotrajne infekcije humanim papiloma virusom (HPV). Rani stadijumi često ne daju simptome, pa su redovni ginekološki pregledi ključni za pravovremeno otkrivanje. Cervikalni karcinom je u potpunosti izlječiv ako se dijagnostikuje u ranoj fazi, a prevencija, osim regularnih kontrola, obuhvata i HPV vakcinaciju.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, rak grlića materice je treći najčešći zloćudni tumor ženske populacije, nažalosti i četvrti po smrtnosti. Australija, prva zemlja koja je još 2006. godine kao državni projekat uvela sveobuhvatan i besplatan program HPV vakcinacije za široku starosnu grupu od 12 do 26 godina, postala je lider u borbi protiv ove opasne bolesti. Misija je dovela do drastičnog smanjenja oboljelih, a cilj je potpuno iskorjenjivanje do 2035. godine.

Podizanje svijesti, prevencija i vakcinacija višestruko su se isplatili – prvi put poslije 1982. otkada se rade skrininzi, nije zabilježen nijedan slučaj među ženama mlađim od 25 godina! Studije pokazuju da je među mladim osobama koje su vakcinisane, rak grlića materice smanjen za skoro 90%. Uspjeh se pripisuje masovnoj imunizaciji – kombinaciji programa vakcinacije i redovnih skrining testova za rano otkrivanje abnormalnosti.

Ovaj kancer najčešće se javlja kod žena starijih od 30 godina. No, u razvijenim zemljama praktično je iskorijenjen, što ide u prilog zaključku da je rak grlića materice izlječiv ukoliko se otkrije na vrijeme. Kada razmišljamo o faktorima rizika, treba se fokusirati na one koje možemo da izbjegnemo, poput pušenja ili infekcije humanim papiloma virusom, koja se može širiti sa jedne osobe na drugu tokom bliskog kontakta, direktnim kontaktom koža na kožu i najčešće seksualnom aktivnošću.

Među faktorima rizika su i česta promjena partnera, rano stupanje u seksualne odnose, infekcije prenosive polnim putem, oslabljen imuni sistem, pušenje. Prevencija se zasniva na redovnim ginekološkim pregledima koji podrazumijevaju PAPA test i kolposkopiju, i naravno – na vakcinaciji.

Nažalost, u Srbiji je ovo i dalje značajan zdravstveni problem – godišnje oboli između 1.100 i 1.500 žena, a oko 700 izgubi bitku, i pored činjenice da postoji efikasno oružje kojim se mogu zaštititi od teške bolesti.