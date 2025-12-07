Mišo prodaje kuću od 130 kvadrata za 20.000 KM

Za sve koji maštaju o kutku daleko od gradske gužve, sa velikim placem i kućom, pojavila se idealna prilika!

U Krajišniku nadomak Zrenjanina vlasnici prodaju kuću od 130 kvadrata za samo 10.500 evra (oko 20.000 KM).

Kuća se nalazi u opštini Sečanj.

"Hitno! Kuća 130 kvadrata, tri sobe, kuhinja, kupatilo i hodnik. Zidovi su od pune cigle, krov je čvrst, plafoni visoki. Kuća je suva. Prozori drveni, podovi - u dvije sobe i kuhinji laminat, u jednoj sobi drveni, u hodniku i kupatilu pločice", naveo je Mišo u opisu oglasa.

Oglas je objavljen na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

"Komunalije: plin je uveden u kuću i priključen, voda je gradska, struja jednofazna, kanalizacija - septička jama. Plac 19,7 ari: 672 m² okućnice, 657 m² njiva prve klase, 637 m² njiva prve klase. Plac je ravan, postoje dodatni objekti i štale za stoku. Jedan vlasnik, nema dugova ni tereta. Cijena 10.500 evra", dodaje se u opisu oglasa.

Vlasnik je priložio i fotografije. U komentarima se javio veliki broj zainteresovanih kupaca.

"Nemojte da prodate strancima, pogotovu ne za tako mali novac. Ima puno naših ljudi koji nisu stambeno obezbijeđeni", navodi se u jednom od komentara.