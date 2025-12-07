Logo
Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

Kurir

07.12.2025

17:36

U muzičkom šou programu “Zvezde Granda“ 126 najboljih kandidata prošlo je u drugi krug takmičenja, a u kome će se kandidati predstavljati kroz duele i borbu jedan na jedan.

Pravila u drugom krugu takođe se mijenjaju u odnosu na prvi, a voditelj Voja Nedeljković objasnio je koncept koji će važiti u narednim emisijama.

- Sa nula glasova se logično ispada iz takmičenja, sa 1,2,3, i 4 glasa takmičar odlazi u baraž "Zvezde Granda", dok bi pet glasova trebalo da odvede kandidata u treći krug - rekao je Voja pa dodao:

- Međutim, ako oba kandidata imaju po pet glasova onda idemo na akapela natpjevavanje, ili produkcija odlučuje koga pušta dalje. Može dati glas jednom ili drugom za direktan prolazak, ili nijednom.

Osim promjene u pravilima glasanja, došlo je i do novina u konceptu samih nastupa kandidata, pa će tako mentori onih kandidata koji nastupaju, sjediti na sceni.

- Ranije su mentori sjedili ovdje kod produkcije a sada ne. Sjediće uz svoje kandidate i davati savjete tik pred nastup – počeo je Voja obrazloženje i dodao:

- A preostalih pet članova žirija koji ostaju da sjede na svojim mjestima, oni glasaju. Mogu da glasaju za jednog, drugog, za oba ili ni za jednog. Takođe mogu da povuku glas ako su već dali, pa i da ponovo dodaju.

Zvezde Granda

