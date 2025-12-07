Mirka Vasiljević pokazala je kako izgleda ned‌jelja u njenom porodičnom domu. Željela je da iskoristi slobodan dan kako bi sredila stan, međutim u tome su je omele kćerke. Glumica je priznala da je zažalila zbog tog plana.

Glumica koristi svaki slobodan trenutak da provede sa svojim nasljednicima, a sada je uslikala kćerke i pokazala kako izgleda ned‌jelja u njihovom domu.

Savjeti Koristite mašinu za pranje veša na ovaj način i zaboravite peglu

Ona je željela da iskoristi ovaj dan kako bi sredila igračke, međutim to se nije desilo jer su njene nasljednice počele da se igraju baš sa tim igračkama.

Mirka ih je uslikala i objavila fotografiju na mreže uz opis: "Ned‌jelja je za sortiranje i sređivanje igračaka. Već sam zažalila".