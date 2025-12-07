Logo
Large banner

"Već sam zažalila": Mirka Vasiljević ovako planirala da provede ned‌jelju, ali...

Izvor:

Blic

07.12.2025

16:58

Komentari:

0
"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...
Foto: Youtube screenshot/AmiG Show

Mirka Vasiljević pokazala je kako izgleda ned‌jelja u njenom porodičnom domu. Željela je da iskoristi slobodan dan kako bi sredila stan, međutim u tome su je omele kćerke. Glumica je priznala da je zažalila zbog tog plana.

Glumica koristi svaki slobodan trenutak da provede sa svojim nasljednicima, a sada je uslikala kćerke i pokazala kako izgleda ned‌jelja u njihovom domu.

Пеглање

Savjeti

Koristite mašinu za pranje veša na ovaj način i zaboravite peglu

Ona je željela da iskoristi ovaj dan kako bi sredila igračke, međutim to se nije desilo jer su njene nasljednice počele da se igraju baš sa tim igračkama.

Mirka ih je uslikala i objavila fotografiju na mreže uz opis: "Ned‌jelja je za sortiranje i sređivanje igračaka. Već sam zažalila".

Мирка Васиљевић
Mirka Vasiljević

Podijeli:

Tagovi:

Mirka Vasiljević

glumica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Scena

Slobi Radanoviću zabranjen ulazak u Švedsku: Na aerodromu proveo 3 dana

1 h

0
Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Scena

Pjevačica progovorila o kolegama: ''Niko mi nije toliko bitan na estradi''

1 h

0
Никола Миленковић

Scena

Pjevač završio u Urgentnom: Stanje mu se pogoršalo tokom noći

1 h

0
Помијешао Милу Китића са Митром Мирићем: Брате, што то не отпјеваш?

Scena

Pomiješao Milu Kitića sa Mitrom Mirićem: Brate, što to ne otpjevaš?

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner