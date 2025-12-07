Logo
Pjevač završio u Urgentnom: Stanje mu se pogoršalo tokom noći

Informer

07.12.2025

15:56

Никола Миленковић
Foto: Instagram

Pjevač Nikola Milenković hitno je primljen u Urgentni centar nakon što se požalio na bolove u stomaku koje je prvobitno ignorisao kako bi nastup iznio profesionalno do samog kraja.

Prema riječima izvora bliskog pjevaču, Milenković je prvo osjetio jake bolove u donjem desnom dijelu stomaka, a stanje mu se pogoršavalo tokom noći.

zatvor robija

Svijet

Albanac pobjegao iz zatvora: Vezao čaršafe za rešetke na prozoru i spustio se iz ćelije

Pri prijemu u bolnicu, ljekari su ga odmah poslali na hitnu operaciju slijepog crijeva, a intervencija je prošla uspješno.

Bivši miljenik publike iz "Pinkovih zvezdica" oglasio se na svom Instagram profilu i zahvalio se svima na podršci.

Сања Вулић

BiH

Vulić: Konakovićevo problematizovanje obilježavanja vjerskih praznika Srba zabrinjava i uznemirava

U objavi, pevač je poručio da se osjeća dobro i da se oporavlja, uz želju da se uskoro vrati na scenu.

"Hvala svima na divnim porukama! Nije nista strašno, mala intervencija je u pitanju, sada je sve dobro i ja se osjećam super. Uskoro se vraćam jos jači i jedva čekam prvu svirku", napisao je Nikola Milenković.

