Pjevač završio u Urgentnom: Stanje mu se pogoršalo tokom noći

Pjevač Nikola Milenković hitno je primljen u Urgentni centar nakon što se požalio na bolove u stomaku koje je prvobitno ignorisao kako bi nastup iznio profesionalno do samog kraja.

Prema riječima izvora bliskog pjevaču, Milenković je prvo osjetio jake bolove u donjem desnom dijelu stomaka, a stanje mu se pogoršavalo tokom noći.

Pri prijemu u bolnicu, ljekari su ga odmah poslali na hitnu operaciju slijepog crijeva, a intervencija je prošla uspješno.

Bivši miljenik publike iz "Pinkovih zvezdica" oglasio se na svom Instagram profilu i zahvalio se svima na podršci.

U objavi, pevač je poručio da se osjeća dobro i da se oporavlja, uz želju da se uskoro vrati na scenu.

"Hvala svima na divnim porukama! Nije nista strašno, mala intervencija je u pitanju, sada je sve dobro i ja se osjećam super. Uskoro se vraćam jos jači i jedva čekam prvu svirku", napisao je Nikola Milenković.