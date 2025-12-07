Hrvatica šokirala Beograđanku, ovo je uradila na stanici u Zagrebu

Kako je rekla za Telegraf nije ni slutila da će joj žena koja joj je potpuni neznanac ovako uljepšati dan i čitavo putovanje koje nikada neće zaboraviti.

Marija se zasitila beogradske gužve i odlučila da posjeti prijatelje u Šibeniku i sa njima provede pet dana kraj mora u prelijepim zalascima sunca i čistom morskom vazduhu daleko od buke i saobraćajne gužve. Kada je došao dan povratka, sjela je u autobus koji je išao iz Šibenika za Zagreb, a pored nje sjela je jedna starija gospođa koja ima oko 60-65 godina i tu počinje ova neobična priča.

- Stupile smo spontano u komunikaciju kroz koju sam shvatila da je iz Dalmacije, ali da živi u Beču. Rekla mi je da mnogo voli da putuje i upravo se vraćala se iz Grčke. Tako smo i počele da pričamo o životu i ubrzo sam shvatila da nam se prilično poklapaju pogledi na svijet. Obje volimo da putujemo, a ona mi je rekla da će putovati dokle god je zdravlje bude služilo, bez obzira na godine - priča nam Marija.

I tako je prošlo nekoliko sati vožnje do Zagreba. Marija joj je ispričala da se vraća u svoj rodni grad poslije kratkog odmora u Hrvatskoj i da se teška srca oprostila od prijatelja i prelepog grada, a nije ni slutila da će i ova gospođa postati "dio njenoj nezaboravnog putovanja".

- Stigle smo u Zagreb, ponudila se na stanici da mi čuva kofer dok ja obavim šta imam. Kada sam se vratila u znak zahvalnosti i zbog lijepog druženja, poklonila sam joj mandarine koje sam ja dobila i koje su preukusne. Ona je zatim izvadila novčanik i dala mi novac, kako je rekla "da mi se nađe", da ne moram da brinem - priča Marija detaljno i ističe da joj na kraj pameti nije bilo da će to da uradi.

- Poručila je kafu i za mene misleći da imam više vremena, međutim ja sam morala dalje da žurim na sledeći autobus. Žurila sam i nisam stigla ni da uzmem njen broj telefona. Rastale smo se uz rečenicu da ćemo se možda opet negdje sresti. Prvo sam naravno odbila novac, ali bila je jako uporna i onda mi je rekla "znam ja šta je mladost, ovo ti je blagoslov od mene" - priča sagovornica.

Marija stigla na svoj drugi prevoz, onaj koji je vozi za Beograd, i tek sad se ukrcala i sjela shvatila je šta se dogodilo u toj brzini. Shvatila je da je jedna baka Suzana za nju do tada popuni neznanac, pored njenih prijatelja, doprinijela tome da ovo sigurno bude putovanje koje će pamtiti cijeli život. Kaže da je napunila baterije, odmorila se, ali kao što je to uvijek slučaj s njom, stekla i nova poznanstva. Shvatila je da dobri ljudi i dalje postoje gdje god živjeli i kako god se zvali.