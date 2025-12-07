Logo
Detalji brutalnog ubistva djevojke: ''Imala je 30 uboda nožem''

24sata.hr

07.12.2025

12:54

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Još jedno ubistvo žene potreslo je Hrvatsku. Policija je u subotu ujutro na stubištu zgrade na Trgu Republike Hrvatske, u samom centru grada Rijeke, pronašla izbodenu djevojku.

Davala je znakove života. Pokušali su da je reanimiraju, ali bezuspješno. U stanu je policija potom zatekla mladića s povredama, kojeg su prevezli u bolnicu i koji je pod nadzorom policije.

Kako se saznaje, mladić ima 24, a devojka 23 godine. Navodno su bili u vezi.

"Strani radnik vikao da je izbodena žena"

Iz zgrade je, kako su ispričali svjedoci, izašao je strani radnik koji je vikao da je žena izbodena. Našli su je na 3. spratu. Imala je 30-ak ubodnih rana po gornjem dijelu tijela.

Trag krvi vodio je do četvrtog sprata. Policajci su tamo naišli na zaključana vrata. Otključali su ih rezervnim ključem, ali ona su bila dodatno zaključana rezom. Kroz odškrinuta vrata su vidjeli krv svuda po stanu.

Kako se niko nije odazivao, nasilno su ušli unutra. Tamo su zatekli povrijeđenog mladića. Bio je sav krvav s povredama vrata. Pored njega su, kako se saznaje, pronašli dva krvava noža.

- Čuo sam nekakvu galamu i buku. Izašao sam na vrata i vidio policiju kako lupa na vrata stana. U tom stanu godinama je živjela fina, dobra porodica, otac, majka i sin. Sjećam ga se dok je još bio jdečak. Onda je policija krenula da obija vrata, meni su rekli da se vratim u stan, da ne izlazim. Isprva nisam ni razumio, a onda sam shvatio da je cijelo stubište potpuno obliveno krvlju - potresno je svjedočanstvo jednog od stanara zgrade.

"Mladićev djed bio u šoku, slučajno se našao tamo''

Drugi komšija je ispričao da je u vrijeme uviđaja u blizini na kafi bio djed mladića koji je izbo djevojku.

- Ja sam vidio kad je policija vodila mladića. Bio je izrezan. Dok je trajao uviđaj, ovdje je na kafi bio i jedan čovjek. Taj čovjek bio je djed tog mladića. Čovjek je ostao u šoku kad je shvatio šta se zbiva. Slučajno se ovdje našao. Govorio je kako je njegov unuk dobar dečko. Čovjek nije mogao da dođe sebi - ispričao je.

Hrvatska

ubistvo

