Detalji hapšenja ubice iz Međimurja

Izvor:

Dnevnik.hr

07.12.2025

09:57

Детаљи хапшења убице из Међимурја
Foto: PU Međimurska

Osumnjičeni za ubistvo u Međimurju uhapšen je nakon dva dana potrage u tri zemlje. Slovenci su ga prepoznali i obavijestili policiju, a on je uhapšen u napuštenom objektu blizu granice.

Trenutno se nalazi u policijskoj stanici u Murskoj Soboti, čekajući izručenje hrvatskoj policiji. Očekuje se da će biti izručen danas, ali najkasnije u roku od 48 sati.

Osumnjičeni je bio naoružan puškom, pištoljem i nožem. Policija je potvrdila da će biti vještačeno oružje kako bi se utvrdilo da li je isto ono iz kojeg je ubijena žrtva.

ЕУ

BiH

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

Automobil kojim je došao u Sloveniju takođe je pronađen, a u njemu su pronađeni tragovi koji ukazuju da je on upravljao vozilom.

Nakon ispitivanja, biće izveden pred tužilaštvo i sud, a tereti se za ubistvo i pokušaj ubistva, piše Dnevnik.hr.

