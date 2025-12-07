Detalji hapšenja ubice iz Međimurja

Osumnjičeni za ubistvo u Međimurju uhapšen je nakon dva dana potrage u tri zemlje. Slovenci su ga prepoznali i obavijestili policiju, a on je uhapšen u napuštenom objektu blizu granice.

Trenutno se nalazi u policijskoj stanici u Murskoj Soboti, čekajući izručenje hrvatskoj policiji. Očekuje se da će biti izručen danas, ali najkasnije u roku od 48 sati.

Osumnjičeni je bio naoružan puškom, pištoljem i nožem. Policija je potvrdila da će biti vještačeno oružje kako bi se utvrdilo da li je isto ono iz kojeg je ubijena žrtva.

Automobil kojim je došao u Sloveniju takođe je pronađen, a u njemu su pronađeni tragovi koji ukazuju da je on upravljao vozilom.

Nakon ispitivanja, biće izveden pred tužilaštvo i sud, a tereti se za ubistvo i pokušaj ubistva, piše Dnevnik.hr.