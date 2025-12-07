"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, uhapsili su u subotu uveče u Beogradu I. T. (32) i V. U. (38), visokopozicionirane pripadnike škaljarskog klana.

Kako navode iz MUP-a Srbije, za uhapšenima su raspisane Interpolove međunarodne potjernice za ubistva, kao i krivična d‌jela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.

Policija nastavlja dalji rad, saopštio je MUP, prenosi Tan‌jug.

Iz Uprave crnogorske policije saopšteno je da se uhapšeni V. U. u Crnoj Gori potražuje zbog stvaranja kriminalne organizacije i protiv njega se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, kao i zbog izdržavanja kazne zatvora za napad na službeno lice na dužnosti, za šta je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru.

Zanimljivosti Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

Drugo-uhapšeni I.T. se potražuje da bi prisustvovao u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog pokušaja ubistva, neovlašćene proizvodnja, držanja i prodaje droge i nasilničkog ponašanja.

"Uprava policije jednom potvrđuje da snažno i odlučno preduzima aktivnosti na neutralisanju delovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i predvodi regionalne inicijative u borbi protiv organizovanog kriminala", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.