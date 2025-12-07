Logo
Large banner

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

Izvor:

Tanjug

07.12.2025

09:38

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, uhapsili su u subotu uveče u Beogradu I. T. (32) i V. U. (38), visokopozicionirane pripadnike škaljarskog klana.

Kako navode iz MUP-a Srbije, za uhapšenima su raspisane Interpolove međunarodne potjernice za ubistva, kao i krivična d‌jela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.

Policija nastavlja dalji rad, saopštio je MUP, prenosi Tan‌jug.

Iz Uprave crnogorske policije saopšteno je da se uhapšeni V. U. u Crnoj Gori potražuje zbog stvaranja kriminalne organizacije i protiv njega se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, kao i zbog izdržavanja kazne zatvora za napad na službeno lice na dužnosti, za šta je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru.

Дјед Мраз

Zanimljivosti

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

Drugo-uhapšeni I.T. se potražuje da bi prisustvovao u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog pokušaja ubistva, neovlašćene proizvodnja, držanja i prodaje droge i nasilničkog ponašanja.

"Uprava policije jednom potvrđuje da snažno i odlučno preduzima aktivnosti na neutralisanju delovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i predvodi regionalne inicijative u borbi protiv organizovanog kriminala", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

Škaljarski klan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

Zanimljivosti

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

21 min

0
Сутра исплата новембарских пензија

Društvo

Sutra isplata novembarskih penzija

26 min

0
Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

Nauka i tehnologija

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

30 min

0
Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Društvo

Jednostavnije ostvarivanje novčane pomoći za novorođenčad uz novi elektronski servis

41 min

0

Više iz rubrike

Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

Hronika

Sin brutalno pretukao oca, zadobio krvarenje mozga

1 h

0
Пуцњава у Београду

Hronika

Vođa navijača Partizana izrešetan u poznatom restoranu bio u društvu Alibega

11 h

0
Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

Hronika

Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

11 h

0
Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

Hronika

Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

09

38

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

09

30

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

09

25

Sutra isplata novembarskih penzija

09

21

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner