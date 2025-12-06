Logo
Vođa navijača Partizana izrešetan u poznatom restoranu bio u društvu Alibega

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

22:29

Пуцњава у Београду
Foto: Instagram / Moj_beo_grad

Nemanja K. (30) koji je pogođen sa više hitaca u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu prebačen je sa teškim povredama u operacionu salu u Urgentnom centru.

Kako "Telegraf" nezvanično saznaje, Nemanja K, koji je navodno jedan od vođa navijača Partizana, sjedio je za stolom u društvu Nenada Alajbegovića Alibega kad je nepoznati napadač ušao u restoran i otvorio vatru.

Policija Srbija traka

Hronika

Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

Nemanja K. je pogođen sa više hitaca u stomak i noge, a jedan metak mu je zakačio i ruku.

Nekdašanji vođa navijača Partizana Alajbegović, podsjetimo, nekoliko puta je do sada ranjavan, a posljednji put se našao na meti ubica 8. jula.

Nedavno je uhapšena grupa čiji pripadnici su osumnjičeni da su tri puta pokušali da ubiju Alajbegovića.

Policija je pokrenula akciju Vihor 3 i intenzivno traga za napadačem.

