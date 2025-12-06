Snimak bizarne nesreće: Ovako je auto završio na Sašinoj kući

Vozač automobila zadobio je brojne povrede u subotu kada je izgubio kontrolu nad vozilom i završio na krovu kuće u Ostrikovcu kod Ćuprije!

Na snimku nesreće koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se da se automobil zanio nakon izlaska iz krivine i potom izletio na krov kuće Saše Dimitrijevića.

Vozač automobila je preventivno prevezen u ćuprijsku bolnicu gdje su mu dijagnostikovane lakše tjelesne povrede dok među ukućanima nije bilo povrijeđenih.

"Imali smo ogromnu sreću da niko nije stradao", rekao je za portal "Telegraf" vlasnik kuće Saša Dimitrijević.

Saša je naveo da je u trenutku udesa njegov sin Darko bio sam kod kuće i sjedio na kauču i gledao televiziju.

Iznenada je čuo snažan prasak i pucanje stakla. Pomislio je da se srušio krov, a kada je istrčao napolje zatekao je nevjerovatan prizor - automobil prevrnut na krovu kuće iz koga je vozač pokušavao da izađe.

"Momak koji je bio za volanom tek je položio vozački ispit. Poznajem njega i njegove roditelje koji rade u inostranstvu. On je iz susjednog sela Jovca. Krivina ispred naše kuće je veoma oštra. Kada je ušao u krivinu, izgubio je kontrolu nad vozilom, proklizao, probio ogradu dvorišta i nakon prevrtanja završio na krovu kuće", objašnjava Dimitrijević.