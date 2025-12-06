Logo
Large banner

Bejbi bum u zatvoru: Iza rešetaka jedna porodilja i tri trudnice

Izvor:

Tanjug

06.12.2025

14:30

Komentari:

0
Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице
Foto: pexels

U jedinom ženskom zatvoru u Srbiji trenutno se na izdržavanju kazne zatvora nalazi 338 osuđenica, od kojih je jedna porodilja, a tri trudnice.

Trudnice i majke sa djecom borave u posebnim prostorijama, odvojenim od ostalih osuđenica, dok trudnice porađaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, najčešće u Gradskoj bolnici u Požarevcu, naveli su za Tan‌jug iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Pored toga, u izvodu iz matične knjige rođenih nema podataka da je dijete rođeno za vrijeme izdržavanja kazne majke, a izmjenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija iz 2014. godine, deca umjesto godinu dana, kako je to bilo ranije, ostaju sa majkama u zavodu do svoje navršene druge godine života.

Zavod obezbjeđuje opremu za bebe kao što su ishrane, pelene, garderobe, kozmetike, kolica i druge stvari, dok sve osuđenice, uključujući trudnice, porodilje i djecu, dobijaju neophodnu zdravstvenu negu, kako zavodskih ljekara opšte prakse, tako i ljekara specijalista, ginekologije, stomatologije, psihijatrije, hirurgije koji su im dostupni prema potrebi i prema unapred zakazanim pregledima.

Полиција ФБиХ

Hronika

Na obali Željezice pronađeno tijelo

Pored toga, ginekolozi obavljaju ultrazvučnim aparatima preventivne preglede grlića materice, abdomena i dojke.

Za majke sa djecom, trudnice i osuđenice sa specifičnim zdravstvenim problemom u ovom zavodu se obezbjeđuje posebna hrana koja je prilagođena njihovim nutritivnim odnosno zdravstvenim potrebama.

Od 338 osuđenica, raspon kazni na koje su osuđene se kreću od nekoliko dana do preko 30 godina, a jedna od njih izdržava kaznu zatvora od 40 godina.

U proteklih pet godina u 2025. godine u zatvoru ima najviše osuđenica, dok je najmanji broj osuđenica bio 2022. godine (226).

Najviše osuđenica kaznu služi zbog krivičnih djela teška krađa i krađa, odnosno 24 odsto, dok za trgovinu drogom kaznu služi 22 odsto od ukupnog broja osuđenica.

Po starosnoj dobi u zavodu se nalazi 24 odsto osuđenica od 40 do 50 godina, a 22 odsto od 30 do 40 godina.

Prije par dana u tom zatvoru otvoren je novi paviljon u zatvorenom dijelu zavoda kapaciteta za 250 osuđenica, dok je 2019. godine izgrađen paviljon za smještaj 160 osuđenica u poluotvoreno i otvoreno odjeljenje.

Podijeli:

Tagovi:

Zatvor

trudnice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Na izvoru sumporne vode pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
Виц дана: Пливање у рикверц

Vicevi

Vic dana: Plivanje u rikverc

1 h

0
Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

Svijet

Poznata banja hitno zatvorena zbog opasne bakterije

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Detalji ubistva u Rijeci: Nepalac našao izbodenu d‌jevojku, d‌jed bio u šoku

1 h

0

Više iz rubrike

Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Srbija

Vuka tukli i gađali petardama, nije pričao danima

2 h

0
Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Srbija

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

3 h

0
Земљотрес у Србији

Srbija

Zemljotres u Srbiji

7 h

0
Priština Kosovo

Srbija

KFOR: Pojačane aktivnosti u podršci bezbjednosti širom KiM

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner