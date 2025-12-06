Bejbi bum u zatvoru: Iza rešetaka jedna porodilja i tri trudnice

U jedinom ženskom zatvoru u Srbiji trenutno se na izdržavanju kazne zatvora nalazi 338 osuđenica, od kojih je jedna porodilja, a tri trudnice.

Trudnice i majke sa djecom borave u posebnim prostorijama, odvojenim od ostalih osuđenica, dok trudnice porađaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, najčešće u Gradskoj bolnici u Požarevcu, naveli su za Tan‌jug iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Pored toga, u izvodu iz matične knjige rođenih nema podataka da je dijete rođeno za vrijeme izdržavanja kazne majke, a izmjenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija iz 2014. godine, deca umjesto godinu dana, kako je to bilo ranije, ostaju sa majkama u zavodu do svoje navršene druge godine života.

Zavod obezbjeđuje opremu za bebe kao što su ishrane, pelene, garderobe, kozmetike, kolica i druge stvari, dok sve osuđenice, uključujući trudnice, porodilje i djecu, dobijaju neophodnu zdravstvenu negu, kako zavodskih ljekara opšte prakse, tako i ljekara specijalista, ginekologije, stomatologije, psihijatrije, hirurgije koji su im dostupni prema potrebi i prema unapred zakazanim pregledima.

Hronika Na obali Željezice pronađeno tijelo

Pored toga, ginekolozi obavljaju ultrazvučnim aparatima preventivne preglede grlića materice, abdomena i dojke.

Za majke sa djecom, trudnice i osuđenice sa specifičnim zdravstvenim problemom u ovom zavodu se obezbjeđuje posebna hrana koja je prilagođena njihovim nutritivnim odnosno zdravstvenim potrebama.

Od 338 osuđenica, raspon kazni na koje su osuđene se kreću od nekoliko dana do preko 30 godina, a jedna od njih izdržava kaznu zatvora od 40 godina.

U proteklih pet godina u 2025. godine u zatvoru ima najviše osuđenica, dok je najmanji broj osuđenica bio 2022. godine (226).

Najviše osuđenica kaznu služi zbog krivičnih djela teška krađa i krađa, odnosno 24 odsto, dok za trgovinu drogom kaznu služi 22 odsto od ukupnog broja osuđenica.

Po starosnoj dobi u zavodu se nalazi 24 odsto osuđenica od 40 do 50 godina, a 22 odsto od 30 do 40 godina.

Prije par dana u tom zatvoru otvoren je novi paviljon u zatvorenom dijelu zavoda kapaciteta za 250 osuđenica, dok je 2019. godine izgrađen paviljon za smještaj 160 osuđenica u poluotvoreno i otvoreno odjeljenje.