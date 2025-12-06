Logo
Zemljotres u Srbiji

Telegraf

06.12.2025

08:44

Земљотрес у Србији
Zemljotres jačine 2,2 stepena po Rihteru pogodio je sinoć Požarevac, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Potres se dogodio oko 19 časova i 30 minuta na dubini od 16 kilometara. Prema saopštenju RSZ, intenzitet ovog zemljotresa ne može da izazove štetu.

cernobilj

Svijet

Hitno se oglasila IAEA: Oštećeni štit više ne blokira radijaciju iz Černobilja

Prema prvim informacijama, zemljotres nije izazvao štetu i građani iz okolnih mjesta prijavili su kratkotrajno podrhtavanje tla.

Stručnjaci navode da su ovakvi slabiji potresi uobičajeni za ovaj region i da nema razloga za zabrinutost.

Zemljotres

Požarevac

