Zemljotres u Srbiji

Zemljotres jačine 2,2 stepena po Rihteru pogodio je sinoć Požarevac, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Potres se dogodio oko 19 časova i 30 minuta na dubini od 16 kilometara. Prema saopštenju RSZ, intenzitet ovog zemljotresa ne može da izazove štetu.
Prema prvim informacijama, zemljotres nije izazvao štetu i građani iz okolnih mjesta prijavili su kratkotrajno podrhtavanje tla.
Stručnjaci navode da su ovakvi slabiji potresi uobičajeni za ovaj region i da nema razloga za zabrinutost.
