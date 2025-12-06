Nesvakidašnji slučaj: Rodila blizance koji imaju različite očeve

Anonimna djevojka stara 19 godina iz grada Mineriosa u saveznoj državi Goijas u Brazilu rodila je blizance koji imaju različite očeve, nakon što je u istom danu imala seksualne odnose s dvojicom muškaraca.

Do ove neuobičajene situacije došlo je jer je, osam mjeseci nakon porođaja, počela sumnjati ko bi mogao biti otac djece, pa je odlučila uraditi test očinstva. Prvo je prikupila DNK materijal od muškarca za kojeg je pretpostavljala da je otac, ali je nakon dva odvojena testiranja samo jedan od blizanaca pokazao biološku povezanost s njim.

Nakon toga se prisjetila da je istog dana imala odnos i s drugim muškarcem. Kada je i on uradio test, potvrđeno je da je upravo on biološki otac drugog blizanca. Ova izuzetno rijetka pojava poznata je kao heteroparentalna superfekundacija.

Jajne ćelije i spermatozoidi

U razgovoru za Globo, njen ljekar Tulio Žorže Franko pojasnio je da se ovakav slučaj može dogoditi kada dvije jajne ćelije iste majke oplode spermatozoidi dvojice različitih muškaraca. Kako je objasnio, bebe dijele majčin genetski materijal, ali se razvijaju u zasebnim posteljicama. Ljekar je naglasio da je riječ o ekstremno rijetkom fenomenu, gotovo “jednom u milion slučajeva”, te da nije očekivao da će se u karijeri susresti s nečim sličnim.

Pretpostavlja se da je u svijetu do sada zabilježeno tek dvadesetak sličnih slučajeva. Lokalni mediji navode da jedan od očeva brine o oboje djece i pruža podršku njihovoj majci.

Iako mnogima zvuči nevjerovatno, blizanci rođeni s različitim očevima predstavljaju medicinski dokumentovan, ali izuzetno rijedak fenomen. Obično se otkrije tek nakon što članovi porodice zatraže DNK testiranje iz sumnje.

Seksualni odnos

Jedna studija ipak sugeriše da bi heteroparentalna superfekundacija mogla biti prisutna u čak jednom od 400 poroda blizanaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Fenomen nastaje kada žena oslobodi dvije jajne ćelije koje zatim oplode spermatozoidi dvojice muškaraca, što je moguće samo ako do seksualnih odnosa dođe unutar jednog dana prije ili poslije ovulacije.

Iako je kod ljudi vrlo rijetka, kod životinja poput pasa, mačaka, krava i glodara heteroparentalna superfekundacija javlja se znatno češće. Kod vrsta čije ženke imaju više partnera, pojedini mužjaci su tokom evolucije razvili mehanizme koji povećavaju vjerovatnoću da će upravo njihova sperma oploditi jajnu ćeliju. U to spadaju i fizičke promjene, poput specifičnog oblika polnog organa koji može oštetiti reproduktivni trakt ženke i na taj način spriječiti kasnije parenje, što je uočeno kod nekih vrsta vretenaca.