Logo
Large banner

Nesvakidašnji slučaj: Rodila blizance koji imaju različite očeve

Izvor:

Agencije

06.12.2025

08:30

Komentari:

0
Несвакидашњи случај: Родила близанце који имају различите очеве
Foto: Pixabay

Anonimna djevojka stara 19 godina iz grada Mineriosa u saveznoj državi Goijas u Brazilu rodila je blizance koji imaju različite očeve, nakon što je u istom danu imala seksualne odnose s dvojicom muškaraca.

Do ove neuobičajene situacije došlo je jer je, osam mjeseci nakon porođaja, počela sumnjati ko bi mogao biti otac djece, pa je odlučila uraditi test očinstva. Prvo je prikupila DNK materijal od muškarca za kojeg je pretpostavljala da je otac, ali je nakon dva odvojena testiranja samo jedan od blizanaca pokazao biološku povezanost s njim.

Мраз зима

Društvo

Stiže li zima do Nove godine? Ovaj datum bi mogao sve da promijeni

Nakon toga se prisjetila da je istog dana imala odnos i s drugim muškarcem. Kada je i on uradio test, potvrđeno je da je upravo on biološki otac drugog blizanca. Ova izuzetno rijetka pojava poznata je kao heteroparentalna superfekundacija.

Jajne ćelije i spermatozoidi

U razgovoru za Globo, njen ljekar Tulio Žorže Franko pojasnio je da se ovakav slučaj može dogoditi kada dvije jajne ćelije iste majke oplode spermatozoidi dvojice različitih muškaraca. Kako je objasnio, bebe dijele majčin genetski materijal, ali se razvijaju u zasebnim posteljicama. Ljekar je naglasio da je riječ o ekstremno rijetkom fenomenu, gotovo “jednom u milion slučajeva”, te da nije očekivao da će se u karijeri susresti s nečim sličnim.

Pretpostavlja se da je u svijetu do sada zabilježeno tek dvadesetak sličnih slučajeva. Lokalni mediji navode da jedan od očeva brine o oboje djece i pruža podršku njihovoj majci.

Вјера кадионица

Društvo

Danas je Sveti Aleksandar Nevski: Vjernici poštuju ove običaje koji čuvaju dom i porodicu

Iako mnogima zvuči nevjerovatno, blizanci rođeni s različitim očevima predstavljaju medicinski dokumentovan, ali izuzetno rijedak fenomen. Obično se otkrije tek nakon što članovi porodice zatraže DNK testiranje iz sumnje.

Seksualni odnos

Jedna studija ipak sugeriše da bi heteroparentalna superfekundacija mogla biti prisutna u čak jednom od 400 poroda blizanaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Fenomen nastaje kada žena oslobodi dvije jajne ćelije koje zatim oplode spermatozoidi dvojice muškaraca, što je moguće samo ako do seksualnih odnosa dođe unutar jednog dana prije ili poslije ovulacije.

Бањалука, путеви, киша

Društvo

AMS upozorava vozače: Oprez

Iako je kod ljudi vrlo rijetka, kod životinja poput pasa, mačaka, krava i glodara heteroparentalna superfekundacija javlja se znatno češće. Kod vrsta čije ženke imaju više partnera, pojedini mužjaci su tokom evolucije razvili mehanizme koji povećavaju vjerovatnoću da će upravo njihova sperma oploditi jajnu ćeliju. U to spadaju i fizičke promjene, poput specifičnog oblika polnog organa koji može oštetiti reproduktivni trakt ženke i na taj način spriječiti kasnije parenje, što je uočeno kod nekih vrsta vretenaca.

Podijeli:

Tagovi:

blizanci

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Беба новорођенче

Društvo

Srpska bogatija za 24 bebe

35 min

0
Прелетио два аутомобила у кружном току у Румунији

Region

''Mercedes erlajns'': Automobil preletio dva vozila u kružnom toku

51 min

0
Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

Košarka

Jokićevih 40 poena – veliki preokret Denvera

57 min

0
Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

Region

Ljekari odstranili tumor težak 3.3 kilograma

58 min

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Rusija raskida vojne sporazume sa Kanadom, Francuskom i Portugalijom

1 h

1
Број жртава поплава у Индонезији порастао на 883

Svijet

Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao na 883

10 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tatiana nakon 11 dana pronađena u potkrovlju komšijine kuće

10 h

0
Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

Svijet

Maloljetni Srbin uhapšen u krevetu punom kokaina

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

00

Kovačević: Komisije se popunjavaju na prijedlog klubova, a ne delegata

08

53

Pročitajte šta nam zvijezde poručuju danas

08

49

Egić: Srpska brine o onima koji su je stvarali

08

44

Zemljotres u Srbiji

08

41

Hitno se oglasila IAEA: Oštećeni štit više ne blokira radijaciju iz Černobilja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner