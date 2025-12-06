Logo
Rusija raskida vojne sporazume sa Kanadom, Francuskom i Portugalijom

Izvor:

Sputnjik

06.12.2025

07:57

Komentari:

1
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Rusija je odlučila da raskine sporazume o vojnoj saradnji sa tri zapadne zemlje - Francuskom, Kanadom i Portugalijom.

Ova odluka označava kraj decenijama trajanih sporazuma o odbrani.

Индонезија поплаве

Svijet

Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao na 883

- Raskida se sporazum između vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i vlade Kanade o posjetama po vojnoj liniji, sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Republike Portugal o saradnji u vojnoj oblasti - navodi se u naredbi koju je izdao ruski premijer Mihail Mišustin.

Dokumenti su potpisani u Moskvi 1989, 1994. i 2000. godine.

Prema ovom nalogu, rusko Ministarstvo spoljnih poslova će obavijestiti kanadsku, francusku i portugalsku stranu o donijetoj odluci.

Tag:

Rusija

Komentari (1)
