Maloljetni Srbin uhapšen u krevetu punom kokaina

Policija u Austriji uhapsila je Srbina (17) u Floridsdorfu, kog su inače, pronašli u krevetu punom paketića kokaina.

Nedjeljama su vršili nadzor mladića i stana u kom je boravio, zbog sumnje da se bavi dilovanjem droge.

U toku pretresa policija je zaplenila oko 400 grama kokaina i 11.600 evra u kešu, za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika.

Austrijski mediji navode da su prije ove akcije privedena i trojica srpskih državljana, starih 35, 48 i 54 godine, koji su, kako se veruje, došli da preuzmu drogu.

Sva četvorica osumnjičenih završila su u pritvoru, a istraga se nastavlja, prenosi Informer.