Jaguar viđen na pojilištu u Arizoni, peti primjerak u posljednjih 15 godina

05.12.2025

22:27

Јагуар виђен на појилишту у Аризони, пети примјерак у посљедњих 15 година
Foto: Tanjug/AP

Centar za istraživanje i zaštitu jaguara i divljih mačaka Univerziteta u Arizoni saopštio je da je na pojilištu u toj američkoj saveznoj državi viđen jaguar, koji je peti primjerak ugrožene vrste koji je primjećen u tom području u posljednjih 15 godina.

Životinja je snimljena kamerom na pojilištu u Arizoni u novembru, a njene karakteristične pjege ukazuju da je u pitanju novi primjerak jaguara, prenosi CBS News.

"Veoma smo uzbuđeni. To znači da ova mala populacija jaguara nastavlja da dolazi ovd‌je jer pronalazi ono što im je potrebno", rekla je direktorka projekta Centra za jaguare i divlje mačke Suzan Malusa.

Malusa je rekla da kontinuirano prisustvo jaguara u regionu ukazuje na zdrav pejzaž u Arizoni, ali je upozorila da klimatske promjene i granične barijere mogu ugroziti njihove migratorne koridore.

илу-снијег-24112025

Svijet

Kako se Norvežani nose sa zimom: Formula koja može uljepšati hladne dane

Više od 99 odsto staništa jaguara nalazi se u Centralnoj i Južnoj Americi, a vjeruje se da je nekoliko mužjaka jaguara, koji su primjećeni u Sjedinjenim Američkim Državama, stiglo iz Meksika, prema podacima Američke službe za ribe i divlje životinje.

Prema riječima zvaničnika, rođenje jaguara u SAD nije dokumentovano više od 100 godina.

