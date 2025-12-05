Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao na 883

Izvor:
Broj poginulih usljed poplava i pokretanja klizišta u Indoneziji dostigao je 883, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.
U saopštenju se navodi da je na spisku nestalih 520 ljudi, a da je 4.200 povrijeđeno.
Iz Agencije dodaju da je i dalje privremeno raseljeno više od milion ljudi
