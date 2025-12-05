Logo
Large banner

Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao na 883

Izvor:

SRNA

05.12.2025

22:59

Komentari:

0
Број жртава поплава у Индонезији порастао на 883
Foto: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Broj poginulih usljed poplava i pokretanja klizišta u Indoneziji dostigao je 883, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.

U saopštenju se navodi da je na spisku nestalih 520 ljudi, a da je 4.200 povrijeđeno.

Полиција Италија

Svijet

Tatiana nakon 11 dana pronađena u potkrovlju komšijine kuće

Iz Agencije dodaju da je i dalje privremeno raseljeno više od milion ljudi

Podijeli:

Tagovi:

Poplave

Indonezija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tatiana nakon 11 dana pronađena u potkrovlju komšijine kuće

1 h

0
Власница тражила лососа, а онда је фока ушетала у кафић

Zanimljivosti

Vlasnica tražila lososa, a onda je foka ušetala u kafić

1 h

0
Кафић затворен након што је маче изазвало поплаву

Zanimljivosti

Kafić zatvoren nakon što je mače izazvalo poplavu

1 h

0
Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

Svijet

Maloljetni Srbin uhapšen u krevetu punom kokaina

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tatiana nakon 11 dana pronađena u potkrovlju komšijine kuće

1 h

0
Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

Svijet

Maloljetni Srbin uhapšen u krevetu punom kokaina

1 h

0
Возач из БиХ учествовао у удесу са фаталним исходом, 12 повријеђено

Svijet

Vozač iz BiH učestvovao u udesu sa fatalnim ishodom, 12 povrijeđeno

2 h

0
Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане

Svijet

Kako se Norvežani nose sa zimom: Formula koja može uljepšati hladne dane

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao na 883

22

53

Tatiana nakon 11 dana pronađena u potkrovlju komšijine kuće

22

49

Vlasnica tražila lososa, a onda je foka ušetala u kafić

22

39

Kafić zatvoren nakon što je mače izazvalo poplavu

22

33

Maloljetni Srbin uhapšen u krevetu punom kokaina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner