Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao na 883

Broj poginulih usljed poplava i pokretanja klizišta u Indoneziji dostigao je 883, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.

U saopštenju se navodi da je na spisku nestalih 520 ljudi, a da je 4.200 povrijeđeno.

Iz Agencije dodaju da je i dalje privremeno raseljeno više od milion ljudi